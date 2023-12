Số ca cúm mùa tại Hàn Quốc đầu tháng 12/2023 cao nhất trong vòng 5 năm gần đây

Photo : KBS News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 15/12 cho biết trong tuần thứ hai tháng 12 (từ ngày 3-9/12), số ca nghi mắc cúm mùa trên 1.000 bệnh nhân ngoại trú đạt 61,3 người, tăng 26,1% so với tuần trước đó, và tăng tới 63,9% so với tuần thứ ba tháng 11. Đây là mức cao nhất trong vòng 5 năm kể từ năm 2019, gấp 9,4 lần tiêu chuẩn bùng dịch giai đoạn 2023-2024 (6,5 ca nghi nghiễm/1.000 dân).Số ca nghi nhiễm tập trung ở lứa tuổi học sinh từ tiểu học tới trung học phổ thông. Trong đó, số ca nghi mắc cúm mùa ở nhóm từ 13-18 tuổi là 133,4 ca, trẻ từ 7-12 tuổi là 120,1 ca, lần lượt cao gấp 20,5 lần và 18,5 lần so với tiêu chuẩn bùng dịch.Trong tuần thứ hai tháng 12, có 1.047 bệnh nhân nhập viện vì mắc cúm mùa, tăng 31,4% so với tuần trước đó, và tăng gấp 3,4 lần so với tuần thứ hai tháng 11 (311 người). Trong đó, người trên 65 tuổi chiếm 40,3%.Cơ quan quản lý dịch bệnh nhấn mạnh các đối tượng có nguy cơ biến chứng như viêm phổi khi mắc cúm mùa gồm trẻ từ 6 tháng tuổi đến 13 tuổi, phụ nữ mang thai, người trên 65 tuổi, nhất định phải tiêm phòng cúm mùa. Cơ quan này cũng đang xem xét phương án mở thêm kho dự trữ thuốc kháng virus Tamiflu của Chính phủ ra thị trường sau 315.000 liều vào tháng 11.