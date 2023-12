Hộ dưới 30 tuổi Hàn Quốc nghèo nhất trong các nhóm tuổi

Photo : KBS News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 15/12 công bố tài liệu "Xu hướng xã hội Hàn Quốc năm 2023".Tính đến năm 2021, thu nhập của hộ gia đình có chủ hộ dưới 30 tuổi đạt 31.140.000 won (24.030 USD)/năm, giảm 7,4% so với năm 2018. Ngược lại, cùng thời điểm này, các hộ gia đình nhóm tuổi khác có thu nhập tăng từ 10-22%.Thu nhập của hộ gia đình dưới 30 tuổi thậm chí còn thấp hơn nhóm hộ gia đình trên 60 tuổi là 31.890.000 won (24.610 USD)/năm.Ngoài ra, hộ dưới 30 tuổi cũng có tốc độ tăng nợ nhanh nhất. Trong năm ngoái, hộ dưới 30 tuổi có số nợ bình quân mỗi hộ là khoảng 50 triệu won (38.580 USD), tăng tới 93% so với năm 2018. Hộ ngoài 30 tuổi có mức tăng nợ là 40%.Tuy nhiên, tỷ lệ tăng tài sản của hộ dưới 30 tuổi là 36,5%, cao nhất trong các nhóm tuổi, dù vậy không cách biệt lớn bởi các hộ khác cũng có tỷ lệ tăng tài sản trên 30%.Tài sản chủ yếu của hộ ngoài 20 tuổi trở xuống là khoản tiền đặt cọc thuê nhà, chiếm 70% tổng tài sản tài chính, cao hơn 13,7% so với năm 2018; cao nhất cả về tỷ trọng và mức tăng trong số các nhóm hộ.