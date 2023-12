Hơn 40% giới trẻ Hàn Quốc cho rằng chỉ cần sống chung không kết hôn

Photo : KBS News

Theo tài liệu "Xu hướng xã hội Hàn Quốc năm 2023" do Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố vào ngày 15/12, có 48,7% nam giới ngoài 30 tuổi và 41,9% nam giới ngoài 20 tuổi cho rằng việc kết hôn là "phải làm hoặc nên làm", giảm mạnh so với năm 2008 lần lượt là 69,7% và 71,9%.Trong cùng câu hỏi, tỷ lệ trả lời ở phụ nữ ngoài 30 tuổi và ngoài 20 tuổi lần lượt là 31,8% và 27,5%, cũng giảm mạnh so với năm 2008 là 51,5% và 52,9%. Lý do chính người trẻ Hàn Quốc không kết hôn đó là "thiếu tiền cưới".Tỷ lệ nhận thức tích cực về vấn đề sống chung ở thanh niên từ 20-39 tuổi đã tăng từ 25,9% trong năm 2015 lên 40,6% vào năm 2020. Cùng thời điểm này, tỷ lệ nhận thức tích cực về việc sống độc thân tăng từ 39,1% lên 47,7%.Số người có cái nhìn tích cực về việc không cần sinh con cái tăng từ 27,7% lên 44,1%; người có nhận thức tích cực về việc sinh con mà không cần kết hôn tăng từ 11,1% lên 20,6%.Trong số các hộ gia đình thanh niên từ 19-34 tuổi, số hộ không kết hôn mà chỉ sống chung chiếm tới 59,7%, sau đó tới hộ độc thân chiếm 25,4%, hộ gia đình chỉ có hai vợ chồng là 8,1%, vợ chồng và con cái là 6,8%.