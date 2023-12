Seoul và Washington lập hệ thống liên lạc chung chuyên dụng cho vấn đề hạt nhân

Photo : YONHAP News

Trong tuyên bố chung sau cuộc họp lần thứ hai của Nhóm tư vấn hạt nhân (NCG) Hàn-Mỹ tổ chức tại trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 15/12 (giờ địa phương), Washington nhấn mạnh không thể chấp nhận bất kỳ cuộc tấn công bằng hạt nhân nào của Bắc Triều Tiên đối với các nước đồng minh, và những hành động khiêu khích này sẽ dẫn đến cái kết cho chính quyền miền Bắc.Mỹ còn khẳng định một lần nữa quyết tâm sẽ dùng mọi năng lực bao gồm hạt nhân để thực hiện răn đe hạt nhân, tức cung cấp "chiếc ô hạt nhân" cho Hàn Quốc.Phó Chánh Văn phòng An ninh quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Tae-hyo cho biết bên cạnh việc răn đe mạnh mẽ những động thái đe dọa bằng hạt nhân và tên lửa miền Bắc, Seoul sẽ ứng phó ngay lập tức, áp đảo và quyết liệt nếu Bình Nhưỡng tấn công bằng hạt nhân.Thông qua cuộc họp lần này, hai nước Hàn-Mỹ đã đưa ra mục tiêu sẽ hoàn thành bảng hướng dẫn chiến lược hạt nhân từ kế hoạch cho đến vận hành, chậm nhất là tới nửa cuối năm 2024, từ đó sẽ củng cố tư thế phòng thủ bằng hạt nhân song phương.Để thực hiện được kế hoạch này, Seoul và Washington hiện đã bố trí xong thiết bị viễn thông chuyên dụng cho hạt nhân, nhằm giúp lãnh đạo hai nước có thể ngay lập tức liên lạc và trao đổi khi có biến cố xảy ra.Ngoài ra, kịch bản tác chiến hạt nhân sẽ được hai bên thực hiện trong các cuộc tập trận chung song phương năm 2024, bao gồm cuộc tập trận "Lá chắn tự do Ulchi" (Ulchi Freedom Shield - UFS).Văn phòng An ninh quốc gia giải thích đây là lần đầu tiên hai nước Hàn-Mỹ cùng ra kế hoạch và thực hiện chung răn đe mở rộng ngay từ đầu, chứ không còn phải thụ động ngồi chờ "chiếc ô hạt nhân" của Washington nữa.