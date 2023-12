Số người nước ngoài thường trú tại Hàn Quốc năm 2023 xác lập mức cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 18/12 công bố tính đến tháng 5 năm 2023, số người nước ngoài trên 15 tuổi thường trú (cư trú liên tục trên 91 ngày) tại Hàn Quốc đạt 1,43 triệu người, tăng 129.000 người, tức tăng 9,9% so với năm trước.Đây là mức tăng cao kỷ lục trong lịch sử thống kê, cũng là quy mô người nước ngoài thường trú cao nhất trong nước từ trước tới nay. Trong đó, số người Việt Nam tăng 32.000 người, Trung Quốc tăng 5.000 người. Số người Trung Quốc gốc Hàn lại giảm.Xét theo loại hình visa, số người thường trú theo diện visa lao động phổ thông (E-9) đạt 269.000 người, tăng 60.000 người, mức tăng cao nhất. Du học sinh là 188.000 người, tăng 25.000 người. Ngược lại, số người diện visa du lịch kết hợp làm việc (H-2) và số người nhập cư kết hôn giảm lần lượt 10.000 người và 3.000 người.Cục Thống kê phân tích nhân lực nước ngoài tới Hàn Quốc theo diện visa lao động phổ thông tăng là do ảnh hưởng từ chính sách mở rộng lao động phổ thông của Chính phủ. Số du học sinh cũng tăng do đại dịch COVID-19 chấm dứt.Mặt khác, mức lương của lao động người nước ngoài có chiều hướng tăng. Có 313.000 người đang nhận lương trên 3 triệu won (2.312 USD)/tháng, tăng 74.000 người so với một năm trước; chiếm 35,8% tổng lao động nước ngoài, tăng 5,7%.442.000 người (chiếm 50,6%) nhận mức lương từ 2 đến 3 triệu won (1.541 USD đến 2.312 USD), tăng 37.000 người. Ngược lại, số người nhận lương từ 1 đến 2 triệu won (770 USD đến 1.541 USD) đạt 86.000 người (9,9%), giảm 33.000 người.Theo kết quả khảo sát, khó khăn lớn nhất của người nước ngoài tại nơi làm việc chính là tốc độ làm việc nhanh (3,8%), sau đó là mâu thuẫn với người Hàn tại nơi làm việc (3,2%), bị thương khi làm việc (3,2%).Lĩnh vực có nhiều người lao động nước ngoài nhất là khoáng sản và chế tạo (412.000 người), sau đó tới lĩnh vực bán buôn bán lẻ, nhà hàng khách sạn (170.000 người), dịch vụ cá nhân, công cộng (143.000 người).Xét theo địa phương, tỉnh Gyeonggi tập trung nhiều người nước ngoài cư trú nhất với 494.000 người đang sinh sống, sau đó tới thủ đô Seoul, tỉnh Nam và Bắc Chungcheong.