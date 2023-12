Xuất khẩu xe ô tô điện thành phẩm của Hàn Quốc tăng mạnh 84% sau 4 năm

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu công nghệ ô tô Hàn Quốc (KATECH) ngày 18/12 công bố báo cáo cho biết kim ngạch xuất khẩu xe ô tô thành phẩm nội địa trong ba quý đầu năm 2023 đạt gần 50,48 tỷ USD, tăng 84,2% so với cùng kỳ năm 2019.Trong khi đó, xuất khẩu phụ tùng ô tô lại không đạt được mức tăng cao như xe ô tô thành phẩm. Tính đến quý III năm nay, kim ngạch xuất khẩu phụ tùng là 14,86 tỷ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2019.Nước nhập khẩu nhiều phụ tùng xe ô tô từ Hàn Quốc nhất là Mỹ. Tỷ trọng xuất khẩu phụ tùng ô tô sang Mỹ đã tăng từ 26% trong năm 2018 lên 35,7% trong năm 2023 (tính theo ba quý đầu năm).Trong khi đó, xuất khẩu phụ tùng sang Trung Quốc tiếp tục ghi nhận đà giảm. Đây cũng năm đầu tiên Trung Quốc rơi khỏi top 5 tỷ trọng xuất khẩu, được phân tích là do Bắc Kinh đang có chính sách bảo vệ chuỗi cung ứng của nước mình.Xuất khẩu pin xe ô tô điện cũng tăng, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này tính đến quý III năm nay là 2,13 tỷ USD, cao hơn năm ngoái 16,8%. Quốc gia đứng đầu về tỷ trọng xuất khẩu pin ô tô điện là Mỹ (64,7%), tỷ trọng nhập khẩu là Trung Quốc (96,4%).