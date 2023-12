Tổng thống Hàn Quốc chỉ thị tăng cường ứng phó chung Hàn-Mỹ-Nhật trước vụ phóng tên lửa của miền Bắc

Photo : YONHAP News

Sau khi Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo sáng ngày 18/12, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã mở cuộc họp Ủy ban thường trực Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) khẩn cấp do Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Cho Tae-yong chủ trì.Tại cuộc họp, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã nhận báo cáo từ Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc. Tổng thống chỉ thị phải giữ vững tư thế phòng thủ liên quân Hàn-Mỹ để ứng phó kịp thời và áp đảo trước mọi động thái khiêu khích từ miền Bắc, cũng như phải tích cực xúc tiến ứng phó chung ba bên Hàn-Mỹ-Nhật thông qua hệ thống chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa theo thời gian thực.Ngoài ra, lãnh đạo Hàn Quốc cũng nhấn mạnh phải gấp rút thực hiện bài toán của Nhóm tư vấn hạt nhân (NCG) Hàn-Mỹ, tăng cường hơn nữa năng lực thực hiện răn đe hạt nhân đối với Bình Nhưỡng và dồn toàn lực vào chuẩn bị ứng phó với mọi khả năng miền Bắc có động thái khiêu khích mới vào cuối năm.Trong một tin liên quan, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Mỹ Jake Sullivan ngày 17/12 (giờ địa phương) đã điện đàm với hai người đồng cấp Hàn Quốc và Nhật Bản để lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên, cũng như tái xác nhận quyết tâm phòng thủ của Washington cho Seoul và Tokyo.Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ra tuyên bố chỉ trích vụ phóng tên lửa của miền Bắc đã vi phạm đa số các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc giống như các lần phóng trước đó. Cơ quan này nhấn mạnh đang nỗ lực tiếp cận ngoại giao với Bình Nhưỡng, hối thúc nước này ngồi vào bàn đàm phán.Về phần mình, Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của quân đội Mỹ ra tuyên bố riêng, cho biết đang phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và nhận định vụ phóng tên lửa lần này chỉ thể hiện sức ảnh hưởng đầy bất ổn từ chương trình phát triển vũ khí trái phép của miền Bắc.