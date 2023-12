Quân đội Hàn-Mỹ-Nhật khởi động hệ thống chia sẻ thông tin tên lửa Bắc Triều Tiên theo thời gian thực

Photo : KBS News

Quân đội Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản ngày 19/12 đã chính thức khởi động hệ thống chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa Bắc Triều Tiên theo thời gian thực.Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hệ thống đang được khởi động bình thường. Kết quả kiểm tra sơ bộ đã kiểm chứng được năng lực tương tác toàn diện giữa ba bên. Bộ Quốc phòng nhấn mạnh ba nước thiết lập hệ thống này là nhằm thăm dò và đánh giá tên lửa của Bình Nhưỡng theo thời gian thực, đảm bảo an toàn cho người dân quốc gia mình và nâng cao các năng lực liên quan.Tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật hồi tháng 8 diễn ra tại Trại David (Mỹ), lãnh đạo ba nước đã nhất trí về việc khởi động hệ thống chia sẻ thông tin theo thời gian thực, nhằm đối phó hiệu quả hơn với mối uy hiếp hạt nhân, tên lửa của Bắc Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng ba nước đã tiến hành họp trực tuyến vào tháng trước để kiểm tra lần cuối hệ thống.Phạm vi chia sẻ thông tin chỉ giới hạn là thông tin cảnh báo "tên lửa Bắc Triều Tiên", gồm ba yếu tố chính là địa điểm phóng phỏng đoán, quỹ đạo bay, địa điểm rơi dự kiến. Điều này có nghĩa là ba bên sẽ chỉ chia sẻ theo thời gian thực từ ngay sau khi tên lửa được miền Bắc phóng đi cho tới khi tên lửa rơi xuống, không chia sẻ thông tin trước đó như về dấu hiệu miền Bắc phóng tên lửa, thông tin về thiết bị thăm dò, truy dấu của Hàn Quốc.Xuất hiện trên truyền hình một ngày trước, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik giải thích trước đây, các bên chỉ chia sẻ về phương tiện thăm dò trên biển, nhưng giờ đây sẽ chia sẻ mọi phương tiện thăm dò thông tin tên lửa, bao gồm cả thăm dò trên mặt đất. Hệ thống chia sẻ theo thời gian thực 24/24 giờ, 365 ngày trong năm sẽ giúp Seoul có đủ thời gian để đối phó hiệu quả với tên lửa của Bình Nhưỡng.Ba nước Hàn-Mỹ-Nhật cũng xây dựng kế hoạch tập trận chung trong các năm tiếp theo, bắt đầu từ năm sau. Ba bên sẽ tổ chức định kỳ tập trận chung, diễn tập một cách hiệu quả và hệ thống hơn nữa, bao gồm tập trận chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên biển, tập trận chống hải tặc, tập trận phòng thủ tên lửa trên biển và tập trận chống tàu ngầm, diễn tập đối phó thảm họa sự cố và viện trợ nhân đạo.Với thành quả hợp tác lần này, Bộ Quốc phòng sẽ đẩy sớm thời đại mới về hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật. Seoul, Washington và Tokyo sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác ba bên, nhằm đối phó với các thách thức trong khu vực, bảo đảm hòa bình và an ninh cho bán đảo Hàn Quốc, khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và cả các khu vực khác.