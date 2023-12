Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc tái vũ trang cho binh lính đóng tại JSA

Photo : YONHAP News

Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc ngày 19/12 đã ra thông cáo báo chí cho biết xét tới trạng thái vũ trang của quân đội Bắc Triều Tiên hiện nay, Bộ Tư lệnh quyết định tái vũ trang cho binh lính canh gác tại Khu vực an ninh chung (JSA), làng đình chiến Bàn Môn Điếm, để bảo vệ cho bản thân và người dân thường.Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc nhấn mạnh biện pháp lần này đã được thực hiện hết sức thận trọng. Bộ Tư lệnh đã truyền đạt với Chính phủ Hàn Quốc và quân đội Bắc Triều Tiên lập trường rằng việc dỡ bỏ vũ trang tại JSA căn cứ theo thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018 như trước đây sẽ giúp cho khu vực bán đảo Hàn Quốc trở nên an toàn và hòa bình hơn.Bộ Tư lệnh cũng trấn an quan chức quân đội miền Bắc rằng Khu vực an ninh chung sẽ là nơi thực thi đối thoại và Hiệp định đình chiến liên Triều.Theo nguồn tin quân đội, binh lính miền Bắc tại JSA đã bắt đầu được trang bị súng ngắn từ cuối tháng trước. Chính phủ Hàn Quốc đầu tháng này cũng đã đề nghị Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc về việc vũ trang cho binh lính.Trước đó, sau vụ Bắc Triều Tiên phóng vệ tinh trinh sát quân sự, Chính phủ Hàn Quốc ngày 22/11 đã đình chỉ hiệu lực của Khoản 3 Điều 1 Thỏa thuận quân sự ngày 19/9 về việc "Thiết lập khu vực cấm bay". Một ngày sau, miền Bắc tuyên bố phá vỡ toàn bộ thỏa thuận.Tiếp đến, từ ngày 24/11, Bình Nhưỡng bố trí binh lực tới 11 trạm gác tiền tuyến mà nước này từng phá hủy hoặc rút binh lực và trang thiết bị căn cứ theo Thỏa thuận ngày 19/9, thậm chí còn trang bị cả các vũ khí hạng nặng. Nước này còn mở lối vào đường hầm chứa các khẩu pháo bờ biển ở gần ranh giới quân sự liên Triều trên biển. Cũng từ khoảng thời gian đó, miền Bắc tái vũ trang cho binh lính nước này đóng tại Khu vực an ninh chung .