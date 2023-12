Các ban ngành Hàn Quốc đối phó với tình hình lây lan bệnh truyền nhiễm đường hô hấp

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 18/12 đã tổ chức cuộc họp lần thứ nhất của Ban đối sách chung liên ngành về bệnh truyền nhiễm đường hô hấp, công bố phương án đối phó với tình hình bùng phát các bệnh đường hô hấp gần đây như cúm mùa, viêm phổi do vi khuẩn Mycoplasma.Trước tiên, cơ quan này quyết định kiểm tra tình hình cung cầu thuốc cảm cúm, cung cấp thêm 1.256.000 liều thuốc kháng virus sau 316.000 liều đưa ra thị trường vào tháng trước.Ngoài ra, KDCA sẽ mở rộng giám sát tình trạng kháng thuốc kháng sinh bằng cách đưa thêm vi khuẩn Mycoplasma gây viêm phổi vào "Hệ thống giám sát thông tin kháng thuốc kháng sinh quốc gia"; phối hợp với Cơ quan Giám định bảo hiểm y tế Hàn Quốc (HIRA) để tập trung giám sát lượng sử dụng thuốc điều trị vi khuẩn này tại các cơ quan y tế trong nước.KDCA sẽ phối hợp với các hiệp hội liên quan như Hiệp hội bệnh dị ứng, đường hô hấp nhi khoa, Hiệp hội bệnh truyền nhiễm nhi khoa để xúc tiến sửa đổi hướng dẫn điều trị bệnh do vi khuẩn Mycoplasma, phản ánh tình hình kháng thuốc kháng sinh hiện nay.Về phần mình, Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc sẽ tiến hành xây dựng hệ thống giám sát tình hình điều trị bệnh viêm phổi do vi khuẩn Mycoplasma, cúm mùa tại một số bệnh viện nhi trên toàn quốc, để xem xét đối sách điều trị. Bộ cũng sẽ tiến hành giám sát về nguồn cung cầu các loại thuốc thông qua cơ chế tham vấn công-tư đối phó với bất ổn cung cầu dược phẩm.Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm (MFDS) sẽ tới thăm nơi sản xuất thuốc kháng sinh trong nước để nắm bắt kế hoạch sản xuất, tình hình tồn kho; giám sát tình hình cung cầu các loại thuốc kháng sinh, thuốc kháng viurs trong thời gian tới.Bộ Giáo dục sẽ chia sẻ về tình hình phát sinh bệnh truyền nhiễm trong trường học các cấp hàng tuần, khuyến khích phụ huynh tiêm phòng cho trẻ, đông thời tích cực hướng dẫn thực hiện quy tắc vệ sinh cá nhân, tránh lây nhiễm bệnh đường hô hấp.