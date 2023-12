Tổng thống Yoon Suk-yeol tiến cử ứng cử viên Giám đốc Cơ quan Tình báo và Ngoại trưởng

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chiều ngày 19/12 đã chỉ định Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Cho Tae-yong làm ứng cử viên cho chức Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS), và cựu Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Cho Tae-yul làm ứng cử viên Bộ trưởng Ngoại giao.Chánh Văn phòng Tổng thống Kim Dae-ki giới thiệu ông Cho Tae-yong từng giữ nhiều chức vụ chủ chốt như Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Chánh Văn phòng An ninh quốc gia, Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ, là một nhà chiến lược ở lĩnh vực ngoại giao. Đặc biệt, ông Cho Tae-yong hiểu rõ và có kinh nghiệm phong phú về quan hệ với Mỹ và an ninh với Bắc Triều Tiên, nên được kỳ vọng sẽ góp phần đưa an ninh và năng lực tình báo của Hàn Quốc lên một tầm cao mới trên cương vị là Giám đốc NIS.Ứng cử viên Cho Tae-yong cho biết nếu trở thành lãnh đạo Cơ quan Tình báo quốc gia, ông sẽ nỗ lực hết sức để đưa NIS vươn tầm lên sánh ngang với những cơ quan tình báo hàng đầu thế giới.Bên cạnh đó, ứng cử viên cho chức Ngoại trưởng Cho Tae-yul được biết đến là một nhà ngoại giao truyền thống, có nhiều kinh nghiệm phong phú về ngoại giao song phương và đa phương, lại am hiểu về kinh tế, thương mại. Ông Cho Tae-yul được kỳ vọng sẽ đóng góp lớn vào việc giải quyết các vấn đề an ninh, ngoại giao đa dạng với năng lực chuyên môn của mình.Ứng cử viên Ngoại trưởng cam kết sẽ nỗ lực để mở rộng chân trời ngoại giao chiến lược cho Hàn Quốc, củng cố vững chắc hơn nữa nền tảng cho an ninh và sự thịnh vượng của quốc gia.