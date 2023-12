Tòa phúc thẩm hủy quyết định kỷ luật với cựu Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

Tòa án cấp cao Seoul ngày 19/12 đã ra phán quyết đứng về phía Tổng thống Yoon Suk-yeol trong vụ kiện yêu cầu hủy quyết định đình chỉ chức vụ hai tháng thời ông này còn giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao.Vào năm 2020, ông Yoon khi đó là Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao đã bị Bộ trưởng Tư pháp Choo Mi-ae ra quyết định kỷ luật đình chỉ chức vụ trong vòng hai tháng.Có 4 lý do kỷ luật được nêu ra đó là nghi ngờ ông Yoon giám sát các thẩm phán, cản trở quá trình điều tra nghi vấn "hợp tác ngầm" giữa phóng viên kênh Channel A và công tố viên, có phát ngôn không thích hợp liên quan tới tính trung lập chính trị trên cương vị là người lãnh đạo cơ quan công tố.Sau đó, ông Yoon Suk-yeol đã khởi kiện hành chính để phản đối quyết định kỷ luật này. Tới tháng 10/2021, Tòa sơ thẩm đã công nhận 3 trong số 4 lý do kỷ luật, ngoại trừ lý do gây tổn hại tính trung lập chính trị, và quyết định kỷ luật này vẫn có hiệu lực. Ông Yoon tiếp tục kháng cáo lên Tòa án phúc thẩm.Lần này, Tòa án cấp cao Seoul đã lật ngược lại phán quyết sơ thẩm, tuyên phía nguyên đơn thắng kiện, yêu cầu hủy quyết định kỷ luật với ông Yoon.