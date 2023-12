Photo : KBS News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 19/12 ra báo cáo so sánh và phân tích về thời gian làm việc trong năm do Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) công bố.Theo báo cáo của OECD, trong năm 2021, thời gian làm việc bình quân của người Hàn là 1.910 tiếng/năm, dài hơn 264 giờ so với bình quân 30 nước thuộc tổ chức này là 1.646 giờ.KDI đã tiến hành phân tích số liệu mà OECD đưa ra, chỉ ra rằng thời gian làm việc của người Hàn dài là bởi tỷ trọng hộ kinh doanh nhỏ lẻ của Hàn Quốc là hơn 20%, nhiều hơn so với mức bình quân 17% của OECD. Nhóm đối tượng này vốn có thời gian làm việc dài hơn những nhóm khác.Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc chỉ ra rằng nước nào có tỷ trọng hộ kinh doanh nhỏ lẻ càng cao thì thời gian làm việc trong năm càng dài, và ngược lại. Tỷ trọng hộ kinh doanh nhỏ lẻ tăng 1% thì thời gian làm việc bình quân cả năm lại tăng thêm khoảng 10 giờ.Theo viện nghiên cứu này tính toán rằng nếu loại bỏ sự khác biệt về tỷ trọng hộ kinh doanh nhỏ lẻ thì thời gian làm việc bình quân của người Hàn sẽ là 1.829 giờ, cao hơn bình quân OECD 181 giờ, đứng thứ ba trong khối sau Mexico và Israel.KDI cho rằng cần phải xem xét kỹ lưỡng và cải thiện những khía cạnh gây ra thông lệ làm việc trong thời gian dài mà không hiệu quả tại Hàn Quốc, như hệ thống tiền lương không hợp lý hay quy chế thời gian làm việc cứng nhắc. Chính phủ cần quan tâm hơn nữa tới những chính sách nâng cao quyền lựa chọn làm việc cho người lao động, như chế độ thời gian làm việc linh hoạt.