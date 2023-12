Hội đồng bảo an họp về vụ phóng ICBM của Bắc Triều Tiên nhưng không đạt được thành quả

Photo : YONHAP News

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc chiều ngày 19/12 (giờ địa phương) đã nhóm họp theo đề nghị của Mỹ, nước thành viên thường trực, nhằm thảo luận về biện pháp đối phó với vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Bắc Triều Tiên hôm 18/12.Phó Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Robert Wood lên án vụ phóng vừa rồi của miền Bắc là hết sức "nực cười" (Ridiculous).Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook cũng lên án mạnh mẽ các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp của miền Bắc. Đại diện Hàn Quốc tham gia hội nghị này với tư cách là nước đương sự.Ông Hwang chỉ ra rằng mối uy hiếp hạt nhân Bắc Triều Tiên đã bước vào giai đoạn mới kể từ sau khi nước này tuyên bố chính thức về việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật vào năm ngoái. Ông này khẳng định Seoul sẽ thực thi mọi biện pháp cần thiết, tiếp tục hợp tác với Washington và Tokyo để kiên trì đối phó mối uy hiếp từ Bình Nhưỡng.Đại sứ Hàn Quốc cũng gián tiếp đề cập tới trách nhiệm của Nga và Trung Quốc, chỉ ra rằng hai nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an đang tránh lên án miền Bắc thay vì cấm vận bổ sung nước này, khiến Bắc Triều Tiên đi đến tình huống không thể đảo ngược. Ông Hwang kêu gọi hai nước này phải lên án việc miền Bắc phát triển hạt nhân, tên lửa, hoặc ít nhất phải cùng lên tiếng về lập trường cơ bản như thực thi toàn diện lệnh cấm vận với miền Bắc của Hội đồng bảo an.Ngược lại, Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Cảnh Sảng thì đổ lỗi cho Mỹ, rằng vụ phóng tên lửa ICBM của Bình Nhưỡng là nhằm đối phó với uy hiếp từ Washington.Đại sứ miền Bắc Kim Song, cũng tham dự cuộc họp với tư cách là nước đương sự, thì đổ lỗi cho liên quân Hàn-Mỹ liên tục uy hiếp quân sự khiến nước này phải phát triển vũ khí hạt nhân. Ông Kim cảnh báo Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả nếu tiếp tục uy hiếp quân sự, xâm phạm an ninh của nước này. Đại sứ Bắc Triều Tiên tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ còn tiếp tục phát triển sức mạnh quân sự chiến lược để đối phó với uy hiếp từ hai nước Hàn-Mỹ.Trong khi phần lớn các nước thành viên Hội đồng bảo an lên án vụ phóng tên lửa ICBM của miền Bắc, thì Trung Quốc và Nga, hai nước thành viên thường trực có quyền phủ quyết, lại ủng hộ lập trường của Bắc Triều Tiên, khiến cuộc họp kết thúc sau 1 tiếng 30 phút mà không đạt được thành quả nào.Do đã dự đoán được phần nào được kết quả cuộc họp, 10 nước trong đó có Mỹ và Hàn Quốc đã công bố tuyên bố chung trước khi cuộc họp bắt đầu, lên án vụ phóng tên lửa ICBM lần này và các vụ phóng trước đó bằng những từ ngữ gay gắt nhất, nhấn mạnh sẽ "không thể quen thuộc" với những hành động này.