Quan chức quốc phòng Hàn-Mỹ-Nhật thảo luận về vụ phóng ICBM của Bắc Triều Tiên

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Trưởng phòng chính sách quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Heo Tae-keun, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương Ely Ratner cùng Cục trưởng Cục Chính sách phòng thủ Bộ Quốc phòng Nhật Bản Kano Koji tối ngày 19/12 đã nhóm họp trực tuyến về vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) một ngày trước của Bắc Triều Tiên.Quan chức ba nước lên án vụ phóng tên lửa ICBM của miền Bắc đã vi phạm rõ ràng nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, là động thái khiêu khích nghiêm trọng, đe dọa đến hòa bình và ổn định của bán đảo Hàn Quốc cũng như cộng đồng quốc tế. Miền Bắc không thể biện minh cho tất cả các hành vi liên quan tới hạt nhân, tên lửa của nước này bằng bất cứ lý do gì.Các bên đánh giá trong vụ phóng lần này, quân đội ba nước đã phối hợp hết sức chặt chẽ, như thăm dò nhanh chóng và chia sẻ thông tin về tên lửa miền Bắc thông qua tàu khu trục Aegis.Seoul, Washington và Tokyo nhất trí sẽ vận dụng hiệu quả hệ thống chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa Bắc Triều Tiên theo thời gian thực được khởi động từ cùng ngày, và diễn tập một cách hệ thống. Ba nước cũng thống nhất triển khai một cách hệ thống, hiệu quả kế hoạch tập trận ba bên giai đoạn 2024-2025 đã được Bộ Quốc phòng mỗi nước phê duyệt.Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đại diện ba nước đã nhấn mạnh sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật để nâng cao năng lực đối phó với uy hiếp hạt nhân, tên lửa của Bắc Triều Tiên.Mặt khác, Ngoại trưởng Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản, cùng ngày đã ra tuyên bố lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Bắc Triều Tiên bằng những ngôn từ gay gắt nhất.Ngoại trưởng các nước G7 bày tỏ ủng hộ phi hạt nhân hóa toàn diện bán đảo Hàn Quốc, kêu gọi Bình Nhưỡng phải giải trừ tất cả vũ khí hạt nhân, vũ khí hủy diệt hàng loạt, tên lửa đạn đạo một cách toàn diện, có thể kiểm chứng. Các bên cũng bày tỏ lo ngại vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của miền Bắc được chuyển giao sang khu vực khác, nhấn mạnh cộng đồng quốc tế trong đó có Hội đồng bảo an phải đối phó một cách nhanh chóng.