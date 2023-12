Photo : KBS News

Theo đánh giá về nền kinh tế các nước thành viên Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) được tạp chí The Economist của Anh công bố hàng năm, Hàn Quốc đứng thứ hai sau Hy Lạp trong số 35 nước thành viên OECD năm 2023.Đánh giá của The Economist được dựa trên 5 chỉ số gồm chỉ số giá tiêu dùng cơ bản (không gồm mặt hàng năng lượng và thực phẩm có biến động giá cả lớn), mức độ lạm phát, tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tỷ lệ tăng tuyển dụng, tỷ lệ lợi nhuận cổ phiếu. Thời điểm đánh giá là từ quý IV năm ngoái tới quý III năm nay.Tỷ lệ tăng trưởng GDP của Hàn Quốc năm 2023 là 1,6%, tuyển dụng tăng 1,1%, không phải là mức cao nếu so với các nước top đầu. Song tỷ lệ tăng giá tiêu dùng cơ bản của Hàn Quốc là 3,2%, thấp nhất trong số các nước đứng đầu. Chỉ số lạm phát quy đổi là -13,3%, xu hướng ổn định so với các quốc gia khác. Tạp chí The Economist cho rằng đây là kết quả từ việc Hàn Quốc nâng sớm lãi suất một cách quyết liệt từ năm ngoái.Việc Hàn Quốc vượt lên từ vị trí 21 trong đánh giá năm ngoái lên vị trí thứ hai trong năm nay được phân tích là do ảnh hưởng từ việc The Economist bỏ hạng mục đánh giá về tỷ lệ gia tăng nợ Chính phủ, một điểm bất lợi với Seoul trước đó.Tạp chí Anh cũng chỉ ra rằng việc kìm hãm lạm phát là một bài toán quan trọng trong năm nay, và Hàn Quốc là một điển hình tiêu biểu trong việc thực hiện bài toán này. Trong khi đó, phần lớn các quốc gia châu Âu lại đang đối diện với sức ép lạm phát nghiêm trọng.