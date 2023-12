Xuất khẩu công nghiệp quốc phòng của Hàn Quốc năm 2023 được dự báo đạt trên 13 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 20/12 công bố kim ngạch xuất khẩu công nghiệp quốc phòng trong năm nay hiện đã đạt trên 10 tỷ USD, dự kiến cả năm sẽ đạt từ 13-14 tỷ USD.Quy mô xuất khẩu ngành công nghiệp quốc phòng của Hàn Quốc từng xác lập mức cao kỷ lục 17,3 tỷ USD vào năm ngoái. Năm nay, mặc dù kim ngạch xuất khẩu đã giảm hơn so với năm trước, nhưng vẫn đạt bình quân trên 15 tỷ USD trong hai năm gần đây, thị trường xuất khẩu và hệ thống vũ khí cũng được đa dạng hóa. Đối tác xuất khẩu đã tăng từ 4 nước trong năm 2022 lên 12 nước trong năm nay. So với năm ngoái, hệ thống vũ khí xuất khẩu chính của Hàn Quốc đã tăng từ 6 lên 12, thể hiện tiềm năng xuất khẩu bền vững trong thời gian tới.Trong năm 2022, đơn hàng xuất khẩu vũ khí sang Ba Lan chiếm tới 72% tổng kim ngạch xuất khẩu, do ảnh hưởng của chiến tranh Ukraine. Năm nay, đơn hàng xuất khẩu từ các nước khác ngoài Ba Lan chiếm tỷ trọng 68%.Bộ Quốc phòng nhấn mạnh sự mở rộng xuất khẩu công nghiệp quốc phòng vừa góp phần nâng cao lợi nhuận và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, vừa đóng góp vào nền kinh tế và an ninh quốc gia, đẩy mạnh hợp tác với các nước nhập khẩu vũ khí do vận hành hệ thống vũ khí tương tự.