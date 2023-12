Photo : KBS News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 20/12 công bố tài liệu "Các chỉ số thống kê chính về Bắc Triều Tiên".Trong năm 2022, dân số miền Bắc là 25,7 triệu người, bằng một nửa dân số Hàn Quốc (51,67 triệu người). Tuổi thọ kỳ vọng của người dân Bắc Triều Tiên là 71,9 tuổi đối với nam giới và 78,3 tuổi với nữ giới, thấp hơn nhiều so với Hàn Quốc (nam giới 79,9 tuổi, nữ giới 85,6 tuổi). Tuy nhiên, cách biệt tuổi thọ kỳ vọng giữa hai miền đang có chiều hướng thu hẹp dần thời gian gần đây.Trong năm ngoái, sản lượng lương thực của Bắc Triều Tiên đạt 4,51 triệu tấn, giảm 4% so với một năm trước, mặc dù nhiều hơn Hàn Quốc 170.000 tấn nhưng nước này vẫn trong tình trạng thiếu lương thực do đóng cửa thương mại quốc tế.Trên thực tế, nguồn cung năng lượng từ thực phẩm bình quân đầu người của miền Bắc là 1.982 kcal/ngày, giảm 2,4% so với một năm trước, chỉ bằng 62,8% so với người Hàn Quốc (3.156 kcal/ngày). Nguồn cung chất đạm và chất béo một ngày của người dân miền Bắc là 55,1g và 31,2g, lần lượt giảm 2,1% và 14,8%, chưa bằng một nửa của miền Nam.Trong năm 2022, kinh tế Bắc Triều Tiên tăng trưởng âm 0,2%, ba năm tăng trưởng âm liên tiếp. Trong khi đó, kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 2,6% vào năm ngoái. Cục Thống kê giải thích kinh tế miền Bắc thụt lùi do biến thể Omicron của virus COVID-19 lây lan rộng tại nước này vào nửa đầu năm 2022.Một quan chức Cục Thống kê cho biết dịch COVID-19 tại miền Bắc lây lan muộn hơn các quốc gia khác buộc nước này trì hoãn mở cửa thương mại với Trung Quốc trong năm ngoái, tác động tiêu cực tới nền kinh tế.