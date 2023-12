Cảnh báo rét đậm rét hại toàn khu vực thủ đô Seoul lần đầu trong mùa đông năm nay

Photo : YONHAP News

Thủ đô Seoul ngày 21/12 đón buổi sáng lạnh nhất kể từ đầu mùa đông năm nay, đỉnh điểm của đợt rét đậm rét hại. Nhiệt độ tại Seoul xuống -14,4 độ C, cộng thêm gió thổi mạnh, nên nhiệt độ cảm nhận còn thấp hơn nữa (-20 độ C). Nhiệt độ tại đỉnh Hyangno (tỉnh Gangwon) xuống -25,3 độ C, trong khi nhiệt độ cảm nhận là -37,7 độ C.Ngoài ra, nhiều địa phương khác trên toàn Hàn Quốc cũng ghi nhận mức nhiệt độ thấp nhất trong mùa đông năm nay. Nhiệt độ cao nhất ban ngày vào 21/12 ở thành phố Daejeon - 5 độ C, cả nước dao động từ -9 đến 2 độ C.Vào lúc 9 giờ tối ngày 20/12, Cục Khí tượng và thủy văn đã ban cảnh báo rét đậm rét hại đầu tiên trong mùa đông năm nay đối với toàn khu vực thủ đô Seoul. Cảnh báo được đưa ra do nhiệt độ thấp nhất vào buổi sáng được dự báo xuống dưới -15 độ C trong hai ngày liên tiếp. Theo đó, 25 quận trong thành phố đã khởi động phòng giám sát tình hình rét đậm rét hại, duy trì cơ chế đối phó 24/24 giờ.Do thời tiết lạnh giá, cơ quan chức năng đã nhận thông tin về 73 sự cố đồng hồ nước bị đóng băng, như tại thủ đô Seoul 26 vụ, tỉnh Gyeonggi 37 vụ, thành phố Incheon 3 vụ (tính đến 6 giờ sáng ngày 21/12). 42 chuyến bay bị hủy trong đó có 17 chuyến đến Jeju.Trước đó, vào lúc 8 giờ tối ngày 20/12, Bộ Hành chính và an toàn đã nâng cảnh báo nguy cơ tuyết lớn từ mức "chú ý" lên mức "cảnh giác". Tới thời điểm hiện tại, mặc dù chưa có thiệt hại về người nhưng đã có 5 bệnh nhân bị mắc các bệnh do rét đậm trong ngày 19/12, nâng tổng số bệnh nhân từ ngày đầu tháng 12 lên 81 người. 72 tuyến tàu khách bị dừng hoạt động, 201 cung đường leo núi thuộc 10 công viên quốc gia bị đóng cửa.Dự báo tới ngày 22/12, vùng núi đảo Jeju sẽ có tuyết rơi thêm hơn 60 cm, phía Tây tỉnh Bắc Jeolla hơn 40 cm. Vùng ven biển phía Đông thời tiết sẽ rất khô. Vùng ven biển Tây, đảo Jeju có gió thổi rất mạnh.Cục Khí tượng và thủy văn dự báo đợt rét đậm rét hại lần này sẽ còn kéo dài tới sáng ngày 23/12.