Liên hợp quốc thông qua dự thảo nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên năm thứ 19 liên tiếp

Photo : YONHAP News

Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 19/12 (giờ địa phương) đã mở phiên họp toàn thể tại trụ sở ở New York (Mỹ), thông qua dự thảo nghị quyết lên án tình trạng xâm hại nhân quyền trên diện rộng và có tổ chức tại Bắc Triều Tiên với sự nhất trí toàn diện. Đây là năm thứ 19 liên tiếp nghị quyết này được thông qua.Ngày 15/11 vừa qua, Ủy ban thứ ba phụ trách về nhân quyền thuộc Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua dự thảo nghị quyết trên với sự nhất trí toàn diện mà không cần biểu quyết.Dự thảo năm nay do các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) khởi xướng, vẫn duy trì khung nội dung cơ bản như các năm trước, bổ sung thêm nội dung liên quan đến vụ Trung Quốc gần đây cưỡng chế trục xuất người tị nạn miền Bắc. Dự thảo hối thúc các nước thành viên tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về chống tra tấn, quy định không được phép trục xuất, hoặc dẫn độ một cá nhân tới một quốc gia khác có căn cứ xác đáng cho thấy người đó có rủi ro bị tra tấn nếu bị trao trả về nước.Bên cạnh đó, dự thảo nghị quyết cũng chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên đang huy động nguồn tiền phát triển vũ khí hạt nhân từ các hành vi xâm hại nhân quyền, như cưỡng chế lao động; và đề cập tới vấn đề tù nhân chiến tranh, nạn nhân bị miền Bắc bắt cóc, giam giữ. Dự thảo còn có nội dung khuyến nghị Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đưa tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên lên Tòa án Hình sự quốc tế.Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Soo-suk ngày 21/12 bày tỏ lập trường hoan nghênh việc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua dự thảo nghị quyết nhân quyền miền Bắc. Ông Lim cho biết Chính phủ Seoul đã tích cực tham gia vào quá trình thảo luận nội dung dự thảo nghị quyết lần này. Trong thời gian tới, Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực để nâng cao nhận thức quốc tế về vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên, trong đó bao gồm cả việc bảo hộ người tị nạn miền Bắc.