Lãnh đạo Bắc Triều Tiên thăm đơn vị quân đội phóng tên lửa ICBM

Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Triều Tiên, đài phát thanh Nhà nước của miền Bắc, ngày 21/12 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un một ngày trước đã tới thăm và khích lệ tinh thần Đại đội Cờ đỏ 2 thuộc Tổng cục Tên lửa, đơn vị đã tham gia vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-18 hôm 18/12. Con gái ông Kim là Kim Ju-ae cũng có mặt trong chuyến thăm này.Chủ tịch Kim đánh giá vụ phóng tên lửa vừa rồi là một lời giải thích rõ ràng về bước tiến trong chiến lược hạt nhân của Bắc Triều Tiên, cũng như về phương thức tấn công không do dự bằng hạt nhân nếu quân địch khiêu khích hạt nhân.Nhà lãnh đạo miền Bắc nhấn mạnh nước này giờ đây đã sở hữu được năng lực phòng thủ thực sự, có thể tấn công phủ đầu dù quân địch ở bất cứ đâu. Đại đội Cờ đỏ 2 phải chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể hoàn thành sứ mệnh răn đe chiến tranh hạt nhân vào bất cứ lúc nào.Cùng ngày, Bắc Triều Tiên ra tuyên bố dưới danh nghĩa Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Tuyên bố chỉ trích cuộc họp của Hội đồng bảo an ngày 19/12 vừa qua thảo luận về vụ phóng tên lửa ICBM của Bình Nhưỡng. Cơ quan này đang làm ngơ trước các động thái khiêu khích của Mỹ và Hàn Quốc, trong khi chỉ đặt vấn đề với những hành động thực hiện quyền tự vệ của Bắc Triều Tiên. Tuyên bố nhấn mạnh Hội đồng bảo an phải truy cứu trách nhiệm về thái độ và hành động vô trách nhiệm của hai nước Hàn-Mỹ.Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cùng ngày cũng đăng tải bài bình luận, chỉ trích việc liên quân Hàn-Mỹ bổ sung thêm nội dung diễn tập tác chiến hạt nhân trong cuộc tập trận "Lá chắn tự do Ulchi" vào năm sau, không khác nào là lời tuyên chiến rõ ràng.Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Hàn-Mỹ-Nhật ngày 21/12 đã ra tuyên bố chung, lên án các động thái khiêu khích triền miên của Bắc Triều Tiên là hành vi đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình và an ninh bán đảo Hàn Quốc, khu vực và quốc tế, gây hại tới hệ thống không phổ biến hạt nhân thế giới. Cũng trong tuyên bố này, Mỹ tái khẳng định cam kết phòng thủ cho hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản bằng tất cả nguồn lực hiện có, trong đó có hạt nhân.