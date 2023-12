Tổng nợ quốc gia của Hàn Quốc năm 2023 dự báo cán mốc 6 triệu tỷ won

Photo : YONHAP News

Theo tài liệu của Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS) công bố ngày 21/12, tín dụng khối phi tài chính tính tới cuối quý II năm nay của Hàn Quốc đạt 5,95 triệu tỷ won (4.569,6 tỷ USD), tăng 4% so với một năm trước.Tín dụng khối phi tài chính là tổng khoản nợ của các chủ thể chính trong nền kinh tế là hộ gia đình, doanh nghiệp và Chính phủ dựa trên thống kê về dòng chảy tiền, để so sánh giữa các quốc gia. Xét tới tốc độ tăng như hiện nay thì gần như chắc chắn tổng nợ cả năm 2023 của Hàn Quốc sẽ cán mốc 6 triệu tỷ won (4.602,6 tỷ USD).Trong đó, nợ hộ gia đình đạt gần 2,22 triệu tỷ won (1.701,7 tỷ USD), nợ doanh nghiệp là hơn 2,7 triệu tỷ won (2.073,7 tỷ USD), nợ Chính phủ là hơn 1,03 triệu tỷ won (794,1 tỷ USD).Tỷ lệ tổng nợ trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc tính tới quý II là 273,1%, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi tỷ lệ nợ hộ gia đình trên GDP giảm từ 105,1% xuống 101,7%, thì nợ doanh nghiệp tăng từ 117,6% lên 123,9%, nợ Chính phủ tăng từ 45,5% lên 47,5%.Hàn Quốc là quốc gia duy nhất trong số các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) có tỷ lệ tổng nợ trên GDP tăng so với một năm trước. 31 nước OECD có tỷ lệ tổng nợ trên GDP bình quân quý II là 243,5%, giảm 14% so với một năm trước.Giới chuyên gia kinh tế chỉ ra rằng nợ hộ gia đình, doanh nghiệp và Chính phủ Hàn Quốc đều đang ở mức nguy hiểm, gia tăng với tốc độ rất nhanh, Chính phủ cần lập đối sách quyết liệt để giảm nợ trước khi rơi vào tình trạng không thể cầm cự thậm chí ngay cả việc trả lãi.