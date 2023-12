Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự thảo ngân sách năm 2024

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc ngày 21/12 đã mở phiên họp toàn thể, thông qua dự thảo ngân sách năm tài khóa 2024 với tổng quy mô 656.600 tỷ won (503,38 tỷ USD), giảm khoảng 300 tỷ won (230 triệu USD) so với dự thảo ban đầu mà Chính phủ trình lên Quốc hội tháng 9.Trong tổng số 259 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu, có 237 người bỏ phiếu tán thành, 9 người bỏ phiếu phản đối và 13 người bỏ phiếu trắng. Đây là năm thứ hai liên tiếp tổng chi tiêu ngân sách bị giảm trong quá trình thẩm định tại Quốc hội.Trọng tâm tranh cãi là khoản ngân sách nghiên cứu và phát triển (R&D) đã được tăng thêm 600 tỷ won (459,8 triệu USD), thành 26.500 tỷ won (20,31 tỷ USD). Nếu so sánh với dự thảo ngân sách năm nay thì ngân sách R&D năm 2024 giảm đi 4.600 tỷ won (3,53 tỷ USD).Ngoài ra, dự thảo được bổ sung thêm 300 tỷ won (230 triệu USD) ngân sách hỗ trợ phát hành phiếu mua hàng ưu đãi tại địa phương, nhằm thúc đẩy tiêu dùng tư nhân và giảm gánh nặng tài chính cho chính quyền địa phương.Ngân sách cho các dự án liên quan tới khu khai hoang và lấp biển Saemangeum tại tỉnh Bắc Jeolla được tăng thêm 300 tỷ won (230 triệu USD), thành 337,9 tỷ won (258,9 triệu USD) nhằm thu hút vốn tư nhân và các doanh nghiệp đầu tư.Dự thảo ngân sách năm 2024 đã được thông qua muộn 19 ngày so với thời hạn quy định trong Hiến pháp (2/12), nhưng sớm hơn ba ngày so với năm ngoái (24/12).