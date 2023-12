Photo : YONHAP News

Truyền thông nước ngoài như hãng Reuters (Anh) và Interfax (Nga) đưa tin cho biết Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov ngày 21/12 (giờ địa phương) thông báo Nga đã thiết lập mối quan hệ hợp tác "tích cực và toàn diện" với Bắc Triều Tiên. Matxcơva cũng đang trong mối quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ và Trung Quốc.Trong năm nay, Nga và Bắc Triều Tiên có động thái rõ ràng về việc thắt chặt quan hệ quân sự. Vào tháng 7 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã thăm Bắc Triều Tiên, tham dự triển lãm vũ khí của miền Bắc. Tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại trung tâm vũ trụ Vostochny, miền Viễn Đông (Nga), sau đó thăm một số cơ sở quân sự chính của Nga.Sau hội đàm, dư luận quốc tế dấy lên nghi ngờ về việc Bắc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga để đổi lấy công nghệ quân sự từ Matxcơva. Tuy nhiên, Nga bác bỏ và khẳng định đây là tin đồn vô căn cứ và nước này vẫn tuân thủ nghị quyết trừng phạt miền Bắc của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đánh giá rủi ro tranh chấp đang ngày càng dâng cao tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương do các hoạt động quân sự của phương Tây tại khu vực này.Ông này lấy ví dụ về đồng minh Hàn-Mỹ-Nhật, liên minh an ninh Mỹ-Anh-Australia (còn gọi là AUKUS). Đặc biệt, quan chức này nhấn mạnh các nước AUKUS không chỉ có khả năng hiện đại hoá vũ khí thông thường mà còn có thể phát triển hạt nhân.Quan chức quân đội Nga chỉ ra rằng căng thẳng đang dâng cao tại Myanmar, Đài Loan, bán đảo Hàn Quốc theo kịch bản do Mỹ sắp xếp. Phương Tây đang lợi dụng tình hình tranh chấp để điều động vũ khí chiến lược tới khu vực này.Về "chiến dịch quân sự đặc biệt" đối với Ukraine, ông Valery Gerasimov cho biết quân đội Nga đang mở rộng được khu vực kiểm soát ra mọi hướng. Ngược lại, quân đội Ukraine biết rõ rằng nước này không thể đạt được mục tiêu trên chiến trường, nên đang tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái (drone) nhắm vào nhà máy điện nguyên tử.