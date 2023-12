Seoul và Tokyo nối lại cuộc họp của Hội đồng kinh tế cấp cao sau 8 năm

Photo : YONHAP News

Điều phối viên Kinh tế và ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kang Jae-kwon ngày 21/12 đã cùng người đồng cấp Nhật Bản Ono Keiichi tiến hành thảo luận về lĩnh vực kinh tế. Đây là lần đầu tiên sau 8 năm Seoul và Tokyo nối lại cuộc họp của Hội đồng kinh tế cấp cao, kênh đối thoại về lĩnh vực kinh tế trên diện rộng giữa Chính phủ hai nước.Hai bên đã rà soát tình hình hợp tác kinh tế, trao đổi sâu rộng về chính sách an ninh kinh tế và việc phối hợp trong khu vực cũng như đa phương, nhanh chóng khôi phục thương mại và đầu tư về mức trước khi bùng dịch COVID-19, tiếp tục nỗ lực trong toàn bộ lĩnh vực để phát huy hết những tiềm năng hợp tác song phương. Ngoài ra, Seoul và Tokyo cũng giải thích và trao đổi về chính sách, phương hướng của mỗi bên trong việc ứng phó và xúc tiến đối với lĩnh vực an ninh kinh tế.Cuộc họp còn xoay quanh việc tăng cường hợp tác trong khuôn khổ song phương và đa phương, phát triển hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao để mở rộng thị trường mới, ổn định và đa dạng hóa chuỗi cung ứng.Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết đã cùng Hàn Quốc trao đổi về "sự đàn áp về kinh tế", được phân tích là nhắm đến Trung Quốc. Tuy nhiên, phía Seoul thì không đề cập gì đến Bắc Kinh.Trong cuộc họp, Điều phối viên Kang nhấn mạnh vai trò và sự hợp tác song phương trên trường quốc tế trước tình hình kinh tế thế giới đang ngày càng có nhiều bất ổn, với tư cách là hai nước cùng chia sẻ chủ nghĩa dân chủ tự do và kinh tế thị trường đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Ông Kang cũng bày tỏ sự kỳ vọng rằng cuộc thảo luận lần này sẽ là động lực để hai nước Hàn-Nhật cùng lập ra bản kế hoạch chi tiết cho hợp tác trong tương lai.Về phần mình, ông Ono Keiichi hoan nghênh về việc lãnh đạo và Ngoại trưởng hai nước đã nhiều lần trao đổi, tạo điều kiện giúp việc hợp tác ngày càng phát triển trong nhiều lĩnh vực đa dạng bao gồm kinh tế.Hội đồng kinh tế cấp cao Hàn-Nhật đã liên tục tổ chức họp từ năm 1990, sau đó bị gián đoạn sau lần họp lần thứ 14 vào tháng 1/2016 do xảy ra vụ một tổ chức dân sự đặt tượng "Thiếu nữ Hòa bình" trước Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Busan vào tháng 12/2016.