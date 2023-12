Người dân Seoul và khu vực lân cận phải để dành 9 năm tiền lương mới có thể mua nhà

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 2/12 công bố kết quả điều tra tình hình nhà ở năm 2022 của 50.000 hộ gia đình trên toàn quốc.Theo kết quả điều tra lần này, chỉ số giá nhà trên thu nhập năm (Price Income Ratio - PIR) của hộ gia đình toàn quốc là 6,3 lần, riêng tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận là 9,3 lần. Có nghĩa là để mua được nhà tại Hàn Quốc thì người dân phải để dành toàn bộ thu nhập trong 6,3 năm, riêng tại Seoul và khu vực lân cận là 9,3 năm.Chỉ số PIR tại Seoul và địa phương lân cận từng đạt mức cao kỷ lục 10,1 lần vào năm 2021. Mặc dù hệ số này năm 2022 đã giảm so với năm trước, nhưng vẫn còn ở mức cao.Chỉ số giá thuê nhà trên thu nhập tháng (Rent Income Ratio) trên phạm vi toàn quốc là 16%, riêng tại Seoul và khu vực lân cận thủ đô là 18,3%, tăng một chút so với năm ngoái.Kết quả điều tra lần này cũng cho thấy 52,9% các cặp vợ chồng kết hôn dưới 7 năm đang thuê nhà, 43,6% trả lời đang sống tại nhà riêng. Cứ 10 hộ gia đình mới cưới lại có 7 hộ đang sống ở chung cư.82,5% hộ thanh niên đang thuê nhà, chỉ có 13,2% đã mua được nhà. Đặc biệt, có 8% hộ thanh niên đang sống trong dưới tiêu chuẩn nhà ở tối thiểu. 75% hộ trên 65 tuổi đang sống tại nhà riêng, trong đó có 44,7% là chung cư. 89,6% hộ cho rằng nhất định phải sở hữu nhà riêng, tăng nhẹ so với năm trước (88,8%).