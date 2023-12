Người dùng OTT quốc tế xem nội dung Hàn Quốc nhiều thứ ba

Photo : YONHAP News

Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông Hàn Quốc ngày 22/12 đã công bố kết quả khảo sát thị trường và tình hình sử dụng dịch vụ phát video trực tuyến (OTT) tại nước ngoài năm 2023. Kết quả cho thấy người dùng ở Anh, Nhật Bản, Mexico, Brazil xem nội dung Hàn Quốc (K-contents) nhiều chỉ sau nội dung của nước mình và Mỹ.Cụ thể, trong vòng một năm trở lại, người Anh xem nhiều nhất các nội dung của Anh (92,1%), Mỹ (77,4%), Hàn Quốc (42,5%). Tương tự, người Nhật cũng có tỷ lệ xem nội dung của nước mình là cao nhất với 89,5%, theo sau là của Mỹ (58,3%) và của Hàn Quốc (41,3%). Tỷ lệ xem nội dung Hàn Quốc tại Mexico và Brazil cao hơn tại Anh và Nhật Bản, lần lượt là 61,8% và 50%.Ngoài ra, thị trường OTT tại Anh được đánh giá là trong tình trạng bão hòa khi tỷ lệ sử dụng dịch vụ này khá cao (70%) và cũng có nhiều người dùng đăng ký cùng lúc nhiều nền tảng (khoảng 4,1 nền tảng). Trong khi đó, người dùng Nhật Bản có xu hướng dùng lâu dài một nền tảng OTT với tỷ lệ hủy gói thành viên thấp (54,9%). Người Mexico và Brazil thì thường xem cùng gia đình nên có xu hướng thích những nội dung về chủ đề gia đình.Bên cạnh 4 quốc gia trên, Ủy ban Phát thanh cũng tiến hành khảo sát với Đài Loan, Nhật Bản, Indonesia, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE).Đặc biệt, người dùng Đài Loan và Indonesia xem nội dung Hàn Quốc nhiều hơn của nước mình. Hai nước này cũng có nhận thức tích cực về nền văn hóa Hàn Quốc nói chung, trong đó gồm K-pop. Phim truyền hình Hàn Quốc giành được nhiều tình cảm tại Đài Loan nhờ có chủ đề đa dạng và diễn biến nhanh. Thể loại được ưa thích tại Đài Loan và Indonesia là hài lãng mạn, tội phạm, phim hiện đại.Tuy nhiên, tỷ lệ dùng mạng riêng ảo (VPN) để "xem lậu" của người Đài Loan là 81%, do nước này có sức mua cao và nhu cầu muốn xem nhanh K-contents mới nhất.Mặt khác, Indonesia là nước có tiềm năng lớn về phát triển nền công nghiệp OTT do có lượng dân số đứng thứ 4 thế giới và độ tuổi trung bình khá trẻ là 29,7 tuổi, song lại có sức mua thấp và tâm lý thích xem miễn phí. Do đó, các dịch vụ có thể xâm nhập thị trường này là thông qua gói trả phí về quảng cáo.