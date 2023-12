Photo : YONHAP News

Phó Cố vấn an ninh quốc gia phụ trách an ninh mạng và công nghệ mới thuộc Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng (NSC) Anne Neuberger trong bài phỏng vấn với tờ chính trị Politico ngày 24/12 (giờ địa phương) cho biết Mỹ đặt ưu tiên hàng đầu vào việc đối phó với các vụ tấn công mạng nhằm đánh cắp tiền ảo của Bắc Triều Tiên.Bà Neuberger chỉ ra rằng Bình Nhưỡng đang vô hiệu hóa cấm vận của cộng đồng quốc tế thông qua các cuộc tấn công mạng, liên tục phá vỡ các biện pháp ngăn chặn nước này phát triển vũ khí. Hệ quả là miền Bắc đang đẩy mạnh một cách vượt bậc các vụ phóng tên lửa thời gian gần đây. Theo doanh nghiệp phân tích chuỗi khối Chainalysis của Mỹ, trong năm nay, quy mô tài sản ảo mà Bắc Triều Tiên đánh cắp trên mạng đạt khoảng 1,7 tỷ USD.Phó Cố vấn NSC dẫn phân tích cho rằng khoảng một nửa chi phí chương trình phát triển hạt nhân của miền Bắc trong tháng 5 năm nay là huy động từ tài sản ảo đánh cắp trên mạng. Chính phủ Mỹ vẫn đang cấm vận với hành vi tấn công mạng của Bình Nhưỡng. Gần đây, Mỹ bổ sung thêm 8 cá nhân mang quốc tịch Bắc Triều Tiên, trong đó có nhóm tin tặc "Kimsuky", vào danh sách cấm vận, đáp trả lại vụ nước này phóng vệ tinh trinh sát quân sự.