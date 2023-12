Tổng thống Yoon Suk-yeol gửi thông điệp chúc mừng Giáng sinh tới người dân

Photo : YONHAP News

Trên trang mạng xã hội cá nhân ngày 24/12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã gửi lời chúc mừng toàn thể người dân đón một Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc, tràn ngập tình yêu của Đức Chúa Giê-su.Tổng thống viết rằng cách đây 2.000 năm, Chúa Giê-su đã từ bỏ vinh quang nơi thiên đàng để xuống nơi thấp nhất trên mặt đất này, gánh vác thay tội lỗi của con người, thể hiện một tình yêu thương vĩ đại. Ngày nay, vẫn đang có biết bao nhiêu con người đang thực hiện tình yêu thương của Chúa, gieo hạt mầm hy vọng. Tổng thống cam kết sẽ cùng Chính phủ nỗ lực hơn nữa để những hạt mầm nhỏ bé đó có thể đơm hoa, kết trái thành tình yêu thương to lớn hơn.Vào tối cùng ngày, Tổng thống đã tới tham dự thánh lễ được tổ chức tại Nhà thờ Công giáo phường Hyehwa, quận Jongno, Seoul. Sau thánh lễ, Tổng thống đã tới bắt tay từng tín hữu công giáo, chụp ảnh lưu niệm và cùng chia sẻ niềm vui ngày Chúa Giáng sinh. Tham dự thánh lễ còn có Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Yoo In-chon, Cố vấn Xã hội dân sự Hwang Sang-moo, Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Kim Tae-hyo, Cố vấn Quảng bá thuộc Văn phòng Tổng thống Lee Do-woon. Năm ngoái, năm đầu tiên nhậm chức, Tổng thống đã tham dự thánh lễ Chúa Giáng sinh tại nhà thờ Yakhyeon, quận Jung, Seoul.Mặt khác, trong ngày 25/12, các nhà thờ Công giáo, hội thánh Tin lành trên toàn Hàn Quốc đồng loạt tổ chức các buổi lễ kỷ niệm ngày Chúa sinh ra đời.Tổng giám mục Giáo phận Công giáo Seoul Chung Soon-taick trưa cùng ngày đã cử hành thánh lễ Giáng sinh, cầu nguyện cho niềm vui ngày Giáng sinh đến với toàn thể dân tộc, đặc biệt là người dân ở những quốc gia đang chìm trong nỗi sợ hãi và đe dọa bởi chiến tranh, đồng bào tại Bắc Triều Tiên, những người nghèo khổ và bị xa lánh, những người đang cần tới sự an ủi.Hội thánh Tin lành Hàn Quốc cũng gửi thông điệp chúc mừng, kêu gọi tất cả tín đồ cùng nỗ lực, mang niềm vui phúc lành của Chúa để chiến thắng nghịch cảnh, xây dựng một cộng đồng đoàn kết bằng tình bằng hữu.