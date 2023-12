Xuất khẩu chương trình phát thanh truyền hình Hàn Quốc năm 2022 vượt 500 triệu USD

Photo : Getty Images Bank

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc cùng Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông ngày 22/12 công bố kết quả điều tra về thực trạng ngành công nghiệp phát thanh và truyền hình trong nước năm 2022.Đây là một cuộc điều tra thống kê được Nhà nước phê chuẩn thực hiện thường niên từ năm 2000 đối với các đơn vị hoạt động ở lĩnh vực phát thanh, truyền hình có doanh thu từ 100 triệu won (77.070 USD) trở lên.Trong năm ngoái, tổng kim ngạch xuất khẩu các chương trình phát thanh, truyền hình Hàn Quốc đạt 561,29 triệu USD, tăng 29,6% so với năm 2021, lần đầu tiên cán mốc 500 triệu USD, được phân tích là nhờ xuất khẩu phim truyền hình cho các đơn vị cung cấp dịch vụ phát video trực tuyến (OTT) tăng.Trong đó, xuất khẩu của các đài phát sóng mặt đất đạt 271,24 tỷ won (209,1 triệu USD), tăng 27,1% so với năm 2021. Xuất khẩu của các đơn vị cung cấp chương trình (program provider) đạt 290,05 tỷ won (223,5 triệu USD), tăng 31,9%.Xuất khẩu sang Nhật Bản chiếm 19,5%, Mỹ 8,1%, Trung Quốc 7,7%, Đài Loan 3,4%. Thị trường xuất khẩu châu Á chiếm tỷ trọng cao nhất (40,6%).Trong năm ngoái, Hàn Quốc nhập khẩu 72,93 triệu USD chương trình phát thanh và truyền hình từ nước ngoài, tăng 20,1% so với năm 2021. Trong đó, nhập khẩu từ Mỹ chiếm 47,8%, Nhật Bản chiếm 46,3%, tổng hai quốc gia này đã lên tới hơn 90%.Số người làm việc trong ngành công nghiệp phát thanh, truyền hình sau một thời gian giảm trong đợt bùng phát đại dịch COVID-19, đã tăng 1,2% vào năm ngoái, đạt 37.015 người.Trong năm ngoái, tổng doanh thu thị trường phát thanh và truyền hình Hàn Quốc là 19.757,9 tỷ won (15,22 tỷ USD), tăng 1,8%.