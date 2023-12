Tổng thống Hàn Quốc gửi lời chia buồn tới các nạn nhân thiệt mạng do sự cố trong kỳ nghỉ Giáng sinh

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chiều ngày 25/12 đã gửi lời chia buồn tới gia quyến của nạn nhân trong vụ cháy chung cư ở quận Dobong, Seoul xảy ra vào rạng sáng cùng ngày sớm bình phục.Trên trang Facebook cá nhân, Tổng thống nhắc đến vụ cháy đau lòng khiến 2 người thiệt mạng và 36 người bị thương, cũng như nhiều sự cố lớn nhỏ khác xảy ra đúng vào kỳ nghỉ lễ Giáng sinh vốn phải tràn ngập niềm vui. Tổng thống chia buồn với gia quyến của các nhân thiệt mạng, cầu mong những người bị thương sớm bình phục.Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh việc bảo vệ tính mạng và sự an toàn cho người dân chính là lý do tồn tại của quốc gia. Ông Yoon chỉ đạo tất cả các công chức đang làm nghiệp vụ liên quan tới ứng phó thảm họa, sự cố trên toàn quốc phải nỗ lực hết sức để đảm bảo tính mạng và sự an toàn của người dân.Ngoài vụ cháy chung cư ở quận Dobong, vào rạng sáng ngày 24/12, ba người dân đã bị thiệt mạng do điện giật trong một nhà tắm hơi công cộng ở thành phố Sejong. Đêm cùng ngày, tại thành phố Daejeon cũng xảy ra một vụ nổ khí gas khiến hơn 10 người bị thương.