Dân số Hàn Quốc ngoài 40 tuổi giảm 139.000 người trong tháng 11/2023

Photo : YONHAP News

Theo số liệu từ Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 26/12, trong tháng trước, dân số ngoài 40 tuổi, nhóm tuổi trụ cột của nền kinh tế, đạt 7.909.000 người, giảm 139.000 người so với cùng kỳ năm trước, mức giảm cao nhất trong vòng hơn 4 năm tính từ tháng 8/2019 (giảm 141.000 người).Trong vòng 11 tháng đầu năm nay, dân số độ tuổi 40 đã giảm 120.000 người so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm cao thứ hai sau nhóm thanh niên 15-29 tuổi (giảm 178.000 người). Dân số ngoài 30 tuổi giảm 76.000 người, ngoài 50 tuổi tăng 9.000 người, trên 60 tuổi tăng 509.000 người.Trong tháng 11, dân số độ tuổi 40 có việc làm đạt 6.254.000 người, giảm 62.000 người so một năm trước, mức giảm cao nhất trong vòng 20 năm (xét riêng trong các tháng 11) tính từ năm 2003. Số người ngoài 40 tuổi có việc làm lũy kế từ đầu năm giảm 57.000 người, mức giảm sâu thứ hai sau nhóm thanh niên (giảm 100.000 người).Dân số ngoài 40 tuổi, vốn đứng đầu về tỷ lệ duy trì công việc trên 6 năm, đã phải nhường vị trí dẫn đầu cho nhóm dân số ngoài 50 tuổi vào năm ngoái. Trong 26,45 triệu việc làm năm ngoái, dân số ngoài 50 tuổi chiếm 6.350.000 việc làm (24%), lần đầu tiên vượt qua nhóm 40 tuổi (6,31 triệu việc làm, 23,8%) trong lịch sử thống kê liên quan từ năm 2016.Tỷ lệ tuyển dụng, vốn ít chịu ảnh hưởng bởi sự thay đổi dân số, ở nhóm dân số trên 40 tuổi đạt 79,1%, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục xu hướng tăng từ tháng 4/2021.Sự biến mất dần của nhóm dân số ngoài 40 tuổi là điều đã được Cục Thống kê dự đoán từ trước, khi mà thế hệ "bùng nổ dân số lần thứ hai" (sinh từ năm 1968-1974) bước vào độ tuổi 50.