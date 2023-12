Photo : YONHAP News

Theo giáo trình cơ bản về đào tạo sức khỏe tinh thần cho binh sĩ phiên bản mới được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sửa đổi và phát hành, cơ quan này định nghĩa "chính quyền và quân đội Bắc Triều Tiên là kẻ thù rõ ràng của Hàn Quốc". Các thế lực ủng hộ quan điểm, thể chế của miền Bắc, làm lung lay nền tảng chủ nghĩa dân chủ tự do của Hàn Quốc chính là "mối đe dọa nội bộ".Tài liệu sửa đổi này cũng chỉ ra rằng chính sách thù địch với miền Nam của miền Bắc đang khiến nội bộ Hàn Quốc tồn tại những thế lực ủng hộ Bắc Triều Tiên, phủ nhận tính chính thống và chủ nghĩa dân chủ tự do của Hàn Quốc, im lặng, không chỉ trích chính quyền "cha truyền con nối ba đời" tại miền Bắc, thực trạng xâm hại nhân quyền tồi tệ và tình hình kinh tế khó khăn nghiêm trọng ở nước này.Giáo trình nhắc tới những âm mưu thành lập các tổ chức đảng hoạt động ngầm của Bắc Triều Tiên trong quá khứ như đảng Cách mạng thống nhất, đảng Cách mạng dân chủ dân tộc, đảng Lao động Triều Tiên. Từ sau những năm 2000 cũng phát hiện thêm các tổ chức gián điệp của miền Bắc, như "Hội Ilsim" năm 2006, đặc biệt là vụ đảng Tiến bộ hợp nhất bị giải thể do một nghị sĩ của đảng này bị kết tội kích động nổi loạn, vi phạm Luật an ninh quốc gia hồi năm 2014, vụ việc chưa từng có trong lịch sử.Tài liệu sửa đổi nhấn mạnh gần đây, vẫn tiếp tục xuất hiện các hoạt động vi phạm Luật an ninh quốc gia ở nhiều nơi trên toàn quốc của các tổ chức chống đối Nhà nước, gián điệp. Các mối đe dọa nội bộ này chủ trương thống nhất hai miền Nam-Bắc theo thể chế liên bang, không ngừng kêu gọi Mỹ rút quân đồn trú tại Hàn Quốc, kích động tâm lý chống Mỹ. Những nội dung này không có trong giáo trình hiện hành.Bộ Quốc phòng giải thích sự điều chỉnh trên nhằm giúp binh lính nhận thức một cách rõ ràng về tính nguy hiểm của các thế lực ủng hộ Bắc Triều Tiên, điều cần thiết để tăng cường sức mạnh tinh thần của binh sĩ. Thái độ phủ nhận hoặc bàng quan trước điều này sẽ có lợi cho quân địch.Giáo trình sửa đổi nói trên sẽ được phát cho các lực lượng đơn vị quân đội cho tới cuối tháng 12 năm nay.