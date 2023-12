Hàn Quốc sẽ có Trung tâm nhân quyền Bắc Triều Tiên vào năm 2027

Photo : KBS News

Bảo tàng tưởng niệm nạn diệt chủng người Do thái (Holocaust) ở Washington, Mỹ là nơi trưng bày hình ảnh, video và di vật của các nạn nhân trong cuộc thảm sát người Do Thái do phát xít Đức gây ra trong Thế chiến II. Kể từ sau khi mở cửa vào năm 1993, bảo tàng này đã đón tổng cộng 47 triệu lượt khách.Ngoài bảo tàng này, còn rất nhiều bảo tàng Holocaust khác ở khắp nơi trên thế giới như Đức, Ba Lan, Australia, cảnh báo với nhân loại về đặc tính chống loài người của chủ nghĩa toàn trị.Tại Hàn Quốc cũng sẽ sắp sửa có một bảo tàng tương tự. Đó là bảo tàng trưng bày những tài liệu về thực trạng xâm phạm nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Quốc hội Hàn Quốc gần đây đã thông qua dự thảo ngân sách năm 2024, trong đó có khoản ngân sách 4,6 tỷ won (3,5 triệu USD) xây dựng "Trung tâm quốc gia về nhân quyền Bắc Triều Tiên".Dự án này được khởi động từ thời Chính phủ cựu Tổng thống Park Geun-hye, nhưng đã bị tạm dừng. Đây là lần đầu tiên dự thảo ngân sách liên quan tới việc thành lập trung tâm được Quốc hội thông qua.Nghị sĩ Ji Seong-ho (đảng Sức mạnh quốc dân), vốn xuất thân là một người tị nạn miền Bắc, nhấn mạnh Bắc Triều Tiên chính là nơi mà nạn diệt chủng Holocaust vẫn còn tồn tại trong thế kỷ XXI. Thật đáng xấu hổ khi vẫn chưa có một bảo tàng thể hiện nỗi đau mà người dân miền Bắc phải hứng chịu.Trung tâm quốc gia về nhân quyền Bắc Triều Tiên sẽ trực thuộc Bộ Thống nhất, đang được xem xét đặt tại phường Magok, quận Gangseo, Seoul. Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ hoàn công trung tâm này vào năm 2027, với tổng ngân sách triển khai trong vòng ba năm là 2,6 tỷ won (2 triệu USD).