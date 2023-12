Sản xuất toàn ngành công nghiệp Hàn Quốc tăng trở lại trong tháng 11

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 28/12 công bố báo cáo "Xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 11". Trong tháng trước, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp đạt 111,6 điểm (so với mức chuẩn 100 điểm năm 2020), tăng 0,5% so với tháng 10. Trước đó, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp từng giảm 1,8% trong tháng 10.Sản xuất ngành xây dựng giảm 4,1%, dịch vụ giảm 0,1%, trong khi ngành chế tạo và khai thác khoáng sản lại tăng 3,3%. Đặc biệt, sản xuất chíp bán dẫn tăng tới 12,8%, góp phần lớn kéo tổng sản xuất công nghiệp tháng 11 tăng theo.Doanh số bán lẻ, thể hiện xu hướng tiêu dùng, tăng 1% so với tháng 10 nhờ doanh số xe ô tô con và đồ điện tử gia dụng tăng. Ngược lại, đầu tư thiết bị lại giảm 2,6% so với tháng trước, do đầu tư trang thiết bị vận tải như máy bay và đầu tư máy móc đồng loạt giảm.Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, đánh giá tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, đạt 98,9 điểm, giảm 0,1 điểm so với tháng 10. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần đạt 99,9 điểm, tăng 0,2 điểm.Chính phủ phân tích mặc dù đà hồi phục của nền kinh tế tập trung vào xuất khẩu đang tiếp diễn, song vẫn còn tồn tại nhiều yếu tố gây gánh nặng như bất ổn chuỗi cung ứng, nợ hộ gia đình, rủi ro các khoản vay dự án bất động sản.