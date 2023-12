Hệ thống của Ủy ban quản lý bầu cử trung ương lộ điểm yếu về bảo mật thông tin cá nhân

Photo : YONHAP News

Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân Hàn Quốc ngày 27/12 đã mở phiên họp toàn thể, quyết định khuyến nghị Ủy ban quản lý bầu cử trung ương tăng cường các biện pháp an toàn trong hệ thống xử lý thông tin cá nhân của cử tri.Trước đó, Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân đã tiến hành rà soát hệ thống liên quan đến bầu cử của Ủy ban quản lý bầu cử trung ương, trong đó có hệ thống danh sách cử tri, chứa thông tin cá nhân của 44 triệu cử tri trên cả nước, phát hiện ra nhiều điểm yếu.Trước tiên, Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân chỉ ra rằng hệ thống quản lý bầu cử vẫn cho phép truy cập dù công đoạn xác thực bị thất bại quá số lần cho phép. Một điểm yếu khác là quyền truy cập trên hệ thống không được cập nhật kịp thời sau khi thay đổi người xử lý thông tin cá nhân. Ngoài ra còn một số điểm yếu khác như hệ thống bị sót một phần lịch sử truy cập, hay sử dụng biện pháp mã hóa chưa an toàn 100%.Theo đó, Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân khuyến nghị Ủy ban quản lý bầu cử trung ương tiến hành khắc phục các điểm yếu bị chỉ ra, tăng cường kiểm soát quyền truy cập, sử dụng thuật toán mã hóa an toàn, cải thiện về cách lưu trữ và quản lý dữ liệu truy cập.Vào tháng 10 vừa qua, Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) cũng đã công bố kết quả kiểm tra hệ thống của Ủy ban quản lý bầu cử trung ương, cho rằng hệ thống của Ủy ban này có rủi ro cao bị tin tặc "đâm thủng".