Photo : KBS News

Đại sứ quán Israel tại Hàn Quốc ngày 26/12 đăng tải trên các trang mạng xã hội như Facebook, X (tên gọi mới của Twitter), và YouTube một đoạn video trong đó có nội dung một người phụ nữ đã bị kẻ lạ mặt bắt cóc khi đang ở trường xem buổi biểu diễn của con gái đúng vào ngày Giáng sinh.Đoạn cuối video có dòng chữ: "Hãy thử tưởng tượng điều đó xảy ra với chính bạn". Tiếp theo là hình ảnh những thiệt hại mà người dân Israel phải hứng chịu do cuộc tấn công hồi tháng 10 của tổ chức vũ trang Hồi giáo Hamas.Đại sứ quán Israel đã thông báo với truyền thông về việc sản xuất video nói trên nhằm mục đích truyền đạt rõ hơn nữa với Hàn Quốc về những điều mà người dân Israel phải trải qua.Một ngày sau, cơ quan này đã dỡ bỏ đoạn video, sau khi dư luận dấy lên ý kiến phản đối nội dung video quá kích động, là cuộc chiến tuyên truyền nhằm biện minh cho chiến dịch của Israel nhắm vào Hamas.Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc bày tỏ quan điểm việc Đại sứ quán Israel tiến hành sản xuất và đăng tải một video như vậy, so sánh tình hình an ninh nước mình với quốc gia khác là không phù hợp. Bộ Ngoại giao cũng đã truyền tải lập trường lo ngại tới Đại sứ quán.Đại sứ quán Israel tại Anh cũng thực hiện một video với nội dung tương tự, lấy bối cảnh là thủ đô London.