Dự thảo tái phê chuẩn Luật nhân quyền Bắc Triều Tiên tiếp tục bị bảo lưu tại Quốc hội Mỹ

Photo : YONHAP News

Tính đến ngày 28/12 (giờ địa phương), dự thảo tái phê chuẩn Luật nhân quyền Bắc Triều Tiên do thượng nghị sĩ Marco Rubio và hạ nghị sĩ Young Kim (cùng thuộc đảng Cộng hòa) đề xuất vẫn tiếp tục bị bảo lưu tại lưỡng viện Mỹ. Cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ đều "đóng cửa" trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, nên trên thực tế, việc phê chuẩn dự thảo này trong năm nay là điều không thể xảy ra.Trước đó, Mỹ lần đầu lập ra Luật nhân quyền Bắc Triều Tiên vào năm 2004, rồi tiếp tục gia hạn vào các năm 2008, 2012, 2018. Đạo luật này hiện đã hết hiệu lực từ ngày 30/9/2022, đến nay đã bị dừng hiệu lực trong 15 tháng, lần đầu kéo dài hơn một năm.Dự luật có nội dung về việc Chính phủ Mỹ nỗ lực tạo điều kiện để giúp các công dân Mỹ gốc Hàn được đoàn tụ với người thân bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên, bổ nhiệm Đặc phái viên nhân quyền miền Bắc, hỗ trợ các kênh truyền thông vì tự do thông tin tại miền Bắc, hỗ trợ nhân đạo cho người dân Bắc Tiều Tiên.Một số quan chức Mỹ cho biết chính giới nước này không bất đồng ý kiến về việc gia hạn Luật nhân quyền Bắc Triều Tiên, nhưng do vị trí Chủ tịch Hạ viện đang bị bỏ trống làm ảnh hưởng tới toàn bộ các lịch trình khác. Ngoài ra, Quốc hội Mỹ còn đang chồng chất nhiều vấn đề cấp bách khác, như thông qua dự thảo ngân sách liên bang.Trên thực tế, ngân sách cho các chương trình viện trợ nhân đạo cho người dân miền Bắc, thúc đẩy chủ nghĩa dân chủ tại Bắc Triều Tiên vẫn có thể được đảm bảo đầy đủ bằng ngân sách của Bộ Ngoại giao, nên việc gia hạn Luật nhân quyền Bắc Triều Tiên mang tính chất biểu tượng cao hơn.