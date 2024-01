Tổng thống Hàn Quốc cam kết sẽ biến Chính phủ hành động giải quyết các vấn đề dân sinh trong năm mới 2024

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 1/1 đã có bài phát biểu đầu năm mới 2024, trong đó cam kết sẽ làm nên mọt Chính phủ hành động tích cực để giải quyết các vấn đề dân sinh.Trước tiên, Tổng thống đánh giá năm 2024 là một năm cực kỳ khó khăn về dân sinh như lãi suất, lạm phát, giá dầu đều ở mức cao, làm chậm tốc độ hồi phục kinh tế. Giữa cuộc khủng hoảng chồng chất toàn cầu, sự nỗ lực của người dân và doanh nghiệp đã giúp Hàn Quốc thiết lập được "bàn đạp" tái nhảy vọt nhanh nhất trên toàn thế giới. Năm 2024 sẽ là một năm bước ngoặt quan trọng để Hàn Quốc vươn mình trở lại.Tổng thống đánh giá trong năm nay, sự cải thiện xuất khẩu sẽ đóng vai trò đầu tàu kéo nền kinh tế hồi phục và tăng trưởng, giá tiêu dùng sẽ được ổn định hơn hiện nay. Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để đưa sự hồi phục kinh tế tác động một cách đồng đều tới toàn dân, đặc biệt là tầng lớp yếu thế trong xã hội.Đồng thời, ông Yoon chỉ ra rằng phải tái cơ cấu để nâng cao hiệu suất toàn xã hội, chuẩn bị cho tương lai. Ông Yoon khẳng định nhất định sẽ xóa bỏ "bè lũ cartel" chỉ quan tâm tới lợi ích, quan điểm của bản thân. Tiếp theo, ông Yoon tuyên bố sẽ tiếp tục xúc tiến cải cách ba lĩnh vực là lao động, giáo dục và lương hưu.Về lĩnh vực cải cách lao động, Tổng thống khẳng định sẽ một mặt bảo đảm phong trào đấu tranh của người lao động trong phạm vi pháp luật quy định, nhưng mặt khác cũng sẽ xử lý nghiêm với các hành vi trái phép, bất kể là của người lao động hay doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Tổng thống cam kết sẽ để người lao động và doanh nghiệp thỏa thuận để đi tới nhất trí về các hình thức làm việc đa dạng, linh hoạt.Về vấn đề cải cách giáo dục, lãnh đạo Hàn Quốc cam kết sẽ giảm bớt gánh nặng chăm sóc con nhỏ và giáo dục tư cho các hộ gia đình. Song song với đó, Tổng thống cam kết sẽ đảm bảo quyền của người giáo viên, nâng cao năng lực cạnh tranh ở lĩnh vực giáo giục công; giao cho các chuyên gia xử lý các vụ bạo lực học đường thay vì để giáo viên phụ trách như trước đây.Tổng thống đặc biệt nhấn mạnh về giải quyết vấn đề cấp bách là tỷ lệ sinh thấp. Theo ông Yoon, cần tiếp cận vấn đề này trên một phương diện khác để làm rõ nguyên nhân và đối sách. Tổng thống cho rằng việc cải thiện sự cạnh tranh quá mức không cần thiết trong xã hội, điều bị chỉ ra là nguyên nhân dẫn tới tỷ lệ sinh thấp, là hết sức quan trọng. Để làm được điều này, Chính phủ sẽ xúc tiến chính sách phát triển cân bằng địa phương.Liên quan tới chính sách bất động sản, Chính phủ sẽ tái xem xét lại từ đầu quy trình về tái phát triển, tái kiến trúc, đẩy nhanh tốc độ các dự án, mở rộng nguồn cung nhà ở diện tích nhỏ phù hợp với hộ gia đình một, hai thành viên.Về lĩnh vực ngoại giao, an ninh, Tổng thống nhấn mạnh Chính phủ đang thiết lập một nền "hòa bình dựa trên sức mạnh" vững chắc trên nền tảng là quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, và sự phối hợp ba bên Hàn-Mỹ-Nhật. Đặc biệt, trong nửa đầu năm nay, Seoul và Washington sẽ hoàn thiện cơ chế răn đe mở rộng song phương, chặn đứng mối uy hiếp tên lửa, hạt nhân từ Bình Nhưỡng.Ở lĩnh vực an ninh kinh tế, Tổng thống tuyên bố sẽ thiết lập mạng lưới an ninh kinh tế toàn cầu chặt chẽ trên nền tảng an ninh vững chắc; đảm bảo năng lực đối phó với bất cứ sự gián đoạn chuỗi cung ứng các mặt hàng khoáng sản, vật liệu, phụ tùng có liên quan mật thiết tới các ngành công nghiệp trọng tâm và dân sinh.Cuối cùng, ông Yoon cam kết sẽ lắng nghe ý kiến của người dân về các vấn đề dân sinh, xúc tiến cách chính sách dân sinh một cách nghiêm túc, để thay đổi đời sống người dân.