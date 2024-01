Xuất khẩu của Hàn Quốc năm 2023 giảm 7,4%

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/1 công bố trong năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 632,7 tỷ USD, giảm 7,4% so với năm 2022. Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 642,7 tỷ USD, giảm 12,1%.Trong năm ngoái, xuất khẩu chíp bán dẫn đạt 98,63 tỷ USD, giảm 23,7% so với năm trước do nhu cầu thế giới và giá thành giảm. Trong số 15 mặt hàng xuất khẩu chủ lực, có ba mặt hàng là ô tô, máy móc thông thường và tàu biển có kim ngạch xuất khẩu tăng so với năm trước, nhưng 12 mặt hàng còn lại đều bị giảm, ngoài chíp bán dẫn còn có máy tính giảm 53,3%, y sinh học giảm 18%, chế phẩm dầu mỏ giảm 17%, hóa dầu giảm 15,9%.Xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt 124,84 tỷ USD, giảm 19,9%. Xuất khẩu sang Mỹ đạt 115,7 tỷ USD, tăng so với năm 2022 nhờ các mặt hàng ô tô, máy móc, pin thứ cấp. Quy mô xuất khẩu sang Mỹ năm ngoái là mức cao kỷ lục, vượt qua Đông Nam Á để vươn lên thành thị trường xuất khẩu lớn thứ hai sau 18 năm kể từ năm 2005.Cán cân thương mại năm 2023 thâm hụt 9,97 tỷ USD, hai năm thâm hụt liên tiếp. Tuy nhiên, quy mô thâm hụt đã thu hẹp so với năm 2022 (47,78 tỷ USD), nhờ xuất khẩu hồi phục trong nửa cuối năm. Nếu xét riêng theo tháng, xuất khẩu đã tăng ba tháng liên tiếp gần đây.Xuất khẩu tháng 12 đạt 57,66 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất trong vòng 17 tháng kể từ tháng 7 năm 2022. Nhập khẩu đạt 53,18 tỷ USD, giảm 10,8%. Trong tháng 12, có 8 trên 15 mặt hàng xuất khẩu chủ lực có kim ngạch xuất khẩu tăng, trong đó chíp bán dẫn có mức tăng cao nhất là 21,8%, đạt 11 tỷ USD. Xuất khẩu ô tô tăng 17,9%, đà tăng 18 tháng liên tiếp.Một điểm đáng chú ý là trong tháng 12, Mỹ vượt qua Trung Quốc trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất, lần đầu tiên sau 20 năm 6 tháng kể từ tháng 6 năm 2003. Xuất khẩu sang thị trường Mỹ đã tăng 5 tháng liên tiếp, xác lập mức cao kỷ lục hơn 11 tỷ USD. Trong khi đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 10,9 tỷ USD, dù giảm 2,9% nhưng vẫn trên 10 tỷ USD trong 5 tháng liên tiếp, đang trên đà hồi phục.Kim ngạch nhập khẩu tháng 10 giảm 10,8% do nhập khẩu năng lượng như dầu thô, khí đốt, than đá giảm.Cán cân thương mại tháng 12 thặng dư 4,48 tỷ USD, cao nhất trong vòng ba năm kể từ tháng 12/2020, 7 tháng thặng dư liên tiếp.