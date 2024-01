Hàn Quốc chính thức bắt đầu nhiệm kỳ nước thành viên Hội đồng bảo an

Photo : YONHAP News

Trong số 15 nước thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, có 5 nước thành viên thường trực cố định gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, và 10 nước còn lại là thành viên không thường trực, được chọn ra theo hình thức bỏ phiếu với nhiệm kỳ hai năm.Vào tháng 6 năm ngoái, Hàn Quốc đắc cử nước thành viên không thường trực Hội đồng bảo an, nhiệm kỳ bắt đầu từ 0 giờ ngày 1/1/2024. Đây là nhiệm kỳ thứ ba của Seoul, sau hai lần đắc cử vào năm 1996 và năm 2013. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng sẽ giữ cương vị là nước Chủ tịch Hội đồng bảo an từ tháng 6 tới, dự kiến sẽ có thể thực thi vai trò ở lĩnh vực thế mạnh là an ninh mạng.Đại diện cấp cao phụ trách về Hội đồng bảo an thuộc Bộ Ngoại giao Lee Kyung-chul đánh giá đây sẽ vừa là một công cụ quan trọng để Hàn Quốc thực hiện tầm nhìn trở thành một quốc gia trụ cột toàn cầu, vừa là cơ hội để phát huy và nâng cao hơn nữa năng lực ngoại giao tích lũy được trong thời gian qua của Seoul.Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ tập trung nguồn lực ngoại giao để thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng quốc tế về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, hiện đang bị đẩy khỏi thứ tự ưu tiên do vấn đề chiến tranh Nga-Ukraine và Trung Đông. Ngoài ra, Seoul sẽ đưa vấn đề nhân quyền miền Bắc lên bàn họp của Hội đồng bảo an.Giáo sư Park Won-gon của khoa Bắc Triều Tiên trường Đại học nữ sinh Ewha Hàn Quốc cho biết trên cương vị là nước Chủ tịch, Hàn Quốc có quyền triệu tập cuộc họp của Hội đồng bảo an, để thảo luận về những vấn đề vừa mang tính đặc thù của bán đảo Hàn Quốc vừa mang tính phổ quát như nhân quyền, hạt nhân Bắc Triều Tiên, không phổ biến vũ khí hạt nhân.Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là cơ quan duy nhất có thể đưa ra quyết định mang tính ràng buộc trong cộng đồng quốc tế, nhưng cơ quan này gần đây đang bị chỉ ra là "vô dụng", khi không thể đưa ra được biện pháp cấm vận nào mới với Bắc Triều Tiên kể từ sau năm 2017 do vấp phải sự phản đối của Nga và Trung Quốc.Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook trong một phát biểu vào ngày 27/11 năm ngoái đã bày tỏ lo ngại sâu sắc khi quyền lực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc liên tục bị "ăn mòn" và "chế giễu" bởi Bắc Triều Tiên.Trong nhiệm kỳ lần này, cả Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đều là nước thành viên Hội đồng bảo an. Do vậy, Chính phủ Seoul chủ trương tăng cường hợp tác ba bên, cũng như đẩy mạnh trao đổi với cả Matxcơva và Bắc Kinh.