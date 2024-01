Hai công dân Hàn Quốc bị bắt cóc tại miền Nam Nigeria được trả tự do sau 17 ngày

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 30/12 năm 2023 cho biết hai công dân Hàn Quốc trong khi đang di chuyển tại bang Rivers, miền Nam Nigeria bị một nhóm vũ trang địa phương bắt giữ vào ngày 12/12 vừa qua đã được thả dự do vào ngày 29/12. Được biết, hai công dân bị bắt cóc là nhân viên của công ty kỹ thuật và xây dựng Daewoo.Quan chức Bộ Ngoại giao cho biết tình trạng sức khỏe của hai công dân trên vẫn ổn, đã được khám sức khỏe tại bệnh viện và di chuyển đến nơi an toàn, cũng như đã liên lạc với gia đình. Tuy nhiên, 4 nhân viên bảo vệ và 2 tài xế người bản xứ cũng bị bắt cóc khi đó thì bị nhóm vũ trang trên bắn chết.Ngoại trưởng Park Jin đã trao đổi qua điện thoại với hai công dân bị bắt cóc, an ủi họ và cho biết Chính phủ đã thực hiện mọi nỗ lực dựa theo chỉ thị của Tổng thống. Ngay khi nắm bắt được vụ việc, Chính phủ Hàn Quốc đã lập Ủy ban đối sách bảo hộ công dân tại nước ngoài, dồn mọi nỗ lực ngoại giao để giải cứu công dân.Nigeria là nơi thường xuyên xảy ra các vụ bắt cóc tống tiền. Tại nước này đã xảy ra hơn 800 vụ bắt cóc trong năm 2023 và 1.129 vụ trong năm 2022. Đặc biệt, tất cả các bang ở miền Nam Nigeria là nơi nạn bắt cóc hoành hành, có tình trạng an ninh hết sức bất ổn.Vụ việc lần này xảy ra 11 năm sau hai vụ bắt cóc lao động người Hàn tại Nigeria vào năm 2012. Trước đó cũng từng xảy ra một vụ việc tương tự vào năm 2006 và hai vụ vào năm 2007. Hầu hết các tập đoàn lớn trong ngành xây dựng Hàn Quốc đều có mặt tại Nigeria, hiện có khoảng 340 công dân Hàn Quốc đang làm việc tại đây.