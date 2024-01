Photo : KBS News

Tại buổi họp báo sau lễ đặt cờ các nước thành viên không thường trực mới của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc diễn ra vào ngày 2/1 (giờ địa phương), Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook cho biết trên cương vị là nước thành viên Hội đồng bảo an, Hàn Quốc sẽ trực tiếp đề nghị triệu tập cuộc họp của Hội đồng bảo an khi cần thiết, liên quan tới động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên trong thời gian tới.Ông Hwang nhắc lại việc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un tại Hội nghị toàn thể Ủy ban trung ương đảng Lao động vào cuối tháng trước đã gọi mối quan hệ liên Triều không phải là quan hệ cùng dân tộc mà là quan hệ giữa hai quốc gia thù địch. Đây là một sự xoay chuyển cục diện "không thể bỏ qua".Đại sứ Hwang cho biết mặc dù các vấn đề liên quan tới Bắc Triều Tiên không nằm trong lịch trình nghị sự tháng 1 của Hội đồng bảo an, nhưng Hàn Quốc có quyền đề nghị triệu tập cuộc họp nếu cần thiết. Seoul cũng đã đề nghị sự phối hợp của các nước thành viên khác và cả nước Chủ tịch Hội đồng bảo an.Các nước Hàn Quốc, Algeria, Guyana, Sierra Leone và Slovenia từ cùng ngày đã chính thức bắt đầu nhiệm kỳ 2024-2025 với tư cách thành viên không thường trực Hội đồng bảo an. Lễ đặt cờ các nước thành viên không thường trực mới được tổ chức từ năm 2018, vào ngày làm việc đầu tiên hàng năm, trong đó quốc kỳ của các nước được đặt tại phòng họp báo phía trước Hội đồng bảo an.Tại lễ đặt cờ, Đại sứ Hàn Quốc cũng đã nhấn mạnh sự kỳ vọng về vai trò của Hội đồng bảo an đang lớn hơn lúc nào hết trong bối cảnh toàn thế giới đang đối mặt với thách thức nghiêm trọng. Theo ông Hwang, xét đến việc các vấn đề toàn cầu đang có sự đan xen phức tạp như hiện nay thì cộng đồng quốc tế cần đoàn kết đối phó một cách cứng rắn thông qua Hội đồng bảo an.