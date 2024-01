Đảng cầm quyền và Chính phủ Hàn Quốc họp về phương hướng chính sách kinh tế năm 2024

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc và đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân ngày 3/1 đã nhóm họp về phương hướng chính sách kinh tế năm 2024, quyết định gia hạn một năm biện pháp khấu trừ thuế đầu tư tạm thời với các khoản đầu tư thiết bị của doanh nghiệp, vốn đã hết hạn vào cuối năm ngoái.Hai bên cũng nhất trí xúc tiến phương án nâng tỷ lệ khấu trừ thu nhập đối với khoản chi tiêu tại chợ đầu mối truyền thống, từ mức 40% như hiện nay lên 80%. Hai bên sẽ xúc tiến sửa đổi Luật hạn chế ưu đãi thuế để làm căn cứ pháp lý triển khai hai quyết định trên.Đảng cầm quyền và Chính phủ nhận định trong năm nay, nền kinh tế sẽ tiếp tục đà hồi phục tập trung vào xuất khẩu, lạm phát sẽ giảm dần một cách ổn định. Tuy nhiên, hai bên cũng lo ngại về khả năng tiêu thụ nội địa và đầu tư xây dựng bị co hẹp vì vật giá và lãi suất cao kéo dài. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm sẽ là bước ngoặt quan trọng đối với sự hồi phục kinh tế dân sinh. Chính phủ sẽ xúc tiến các chính sách kinh tế tập trung vào hồi phục kinh tế dân sinh.Trước tiên, trong quý I, Chính phủ sẽ miễn giảm tiền điện với tổng quy mô 252 tỷ won (192,9 triệu USD) cho tổng cộng 1,26 triệu tiểu thương, mỗi đơn vị được 200.000 won (152 USD). Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ vốn ưu đãi quy mô trên 2.300 tỷ won (1,76 tỷ USD), giảm gánh nặng lãi suất cho các tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ lẻ.Đảng Sức mạnh quốc dân đã đề nghị Chính phủ ưu đãi thuế hơn nữa để các doanh nghiệp mở rộng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển. Chính phủ cũng đã đồng tình với đề xuất này. Đảng cầm quyền chỉ ra rằng đầu tư xây dựng có thể bị co hẹp do bất ổn gia tăng liên quan tới các khoản cho vay của tổ chức tài chính phi ngân hàng đối với dự án bất động sản (PF); đề nghị Chính phủ lập đối sách khuyến khích để doanh nghiệp mở rộng đầu tư xây dựng, nâng cao sức sống cho nền kinh tế địa phương.Về điều này, Chính phủ quyết định sẽ xúc tiến sửa đổi chế độ để phòng ngừa các vụ việc tương tự công ty kỹ thuật và xây dựng Taeyoung đệ trình nhóm chủ nợ tái cơ cấu nợ thời gian gần đây.