Tổng thống Hàn Quốc trao giấy bổ nhiệm cho ba tân Chánh Văn phòng

Photo : KBS News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 2/1 đã trao giấy bổ nhiệm cho ba tân Chánh Văn phòng gồm Chánh Văn phòng Tổng thống Lee Kwan-sup, Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Chang Ho-jin và Chánh Văn phòng Chính sách Sung Tae-yoon.Trước đó, vào ngày 28/12 năm ngoái, ông Yoon đã tiến hành bổ nhiệm ba vị trí trên sau khi ông Kim Dae-ki từ chức Chánh Văn phòng Tổng thống.Văn phòng Tổng thống cho biết cũng trong ngày 2/1, Tổng thống Yoon đã bổ nhiệm Giáo sư Lim Jong-in thuộc Viện Đào tạo sau đại học về bảo mật thông tin thuộc Đại học Korea giữ chức Báo cáo viên đặc biệt về an ninh mạng. Một quan chức Văn phòng Tổng thống giải thích lý do Tổng thống bổ nhiệm vị trí mới này là bởi sự an toàn trên môi trường mạng đang ngày càng trở nên quan trọng hơn không chỉ ở lĩnh vực an ninh mạng vốn có như vấn đề tấn công mạng, mà còn liên quan mật thiết tới đời sống của người dân như trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ thuật số.Mặt khác, Tổng thống Yoon chiều cùng ngày đã chủ trì cuộc họp đầu tiên trong năm mới với các cố vấn và thư ký tại Văn phòng Tổng thống, nhấn mạnh nội dung ông đề cập trong bài phát biểu năm nới về "Chính phủ hành động" có nghĩa là "tốc độ" và "động lực". Chính phủ không nên chần chừ mà phải hành động nhanh chóng một chính sách nếu chính sách đó là cần thiết để mang lại cuộc sống tốt hơn cho người dân.