Hàn Quốc bày tỏ lo ngại về tình hình biển Đỏ tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp của Hội đồng bảo an diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) vào ngày 3/1 (giờ địa phương), Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook bày tỏ lo ngại về các cuộc tấn công liều lĩnh, trái phép của phiến quân Houthi (Yemen) trên biển Đỏ.Ông Hwang nhấn mạnh biển Đỏ là một tuyến hàng hải quan trọng trong thương mại quốc tế, tuyệt đối không thể chấp nhận hay biện minh cho bất cứ hành động nào gây uy hiếp, cản trở tới tự do hàng hải được công nhận theo luật pháp quốc tế.Mặt khác, Đại sứ Hàn Quốc cũng đề cập tới tình hình nguy hiểm trên Dải Gaza đang làm dấy lên lo ngại về phản ứng dây chuyền, làm xấu đi tình hình tại cả các khu vực khác. Vấn đề cấp thiết hiện nay là cộng đồng quốc tế phải nỗ lực hết sức để giảm nhẹ căng thẳng tại khu vực này, bao gồm cả biển Đỏ.Đại sứ Hwang đề cập tới việc Hàn Quốc hiện đang giữ chức Chủ tịch của Ủy ban cấm vận Yemen thuộc Hội đồng bảo an, khẳng định Seoul sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình thực thi cấm vận với quốc gia Trung Đông này, trong đó có lệnh cấm buôn bán vũ khí. Ngoài ra, Hàn Quốc còn đóng vai trò là nước Chủ tịch Nhóm chuyên gia Gìn giữ hòa bình (EWG PKO) và nước Chủ tịch Ủy ban cấm vận Sudan trong Hội đồng bảo an.Từ tháng 1, Hàn Quốc chính thức bắt đầu nhiệm kỳ 2024-2025 với tư cách là thành viên không thường trực Hội đồng bảo an, cùng với 4 nước khác là Algeria, Guyana, Sierra Leone và Slovenia.