Quan chức an ninh Hàn-Mỹ-Nhật họp trực tuyến về hợp tác quân sự Nga-Triều

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Kim Tae-hyo ngày 4/1 đã họp trực tuyến với Điều phối viên khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng (NSC) Kurt Campbell và Phó Cố vấn an ninh quốc gia Nhật Bản Ichikawa Keiichi.Quan chức ba bên đã tiến hành chia sẻ đánh giá về vấn đề hợp tác quân sự Nga-Triều gần đây, đồng tình rằng phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa dù Matxcơva và Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục bác bỏ nghi ngờ hợp tác quân sự.Ngoài ra, quan chức ba nước nhấn mạnh bất cứ hoạt động chuyển giao vũ khí nào của miền Bắc đều vi phạm rõ ràng nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc; nhấn mạnh Nga, nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an, càng phải có trách nhiệm và nghĩa vụ nặng nề hơn trong việc tuân thủ nghị quyết trừng phạt miền Bắc.Quan chức an ninh ba nước quyết định củng cố hơn nữa cơ chế tham vấn Hàn-Mỹ-Nhật được ra mắt dựa trên nội dung nhất trí tại Hội nghị thượng đỉnh ba bên diễn ra ở Mỹ vào tháng 8 năm ngoái; tích cực đối phó với các động thái khiêu khích tiếp theo của Bình Nhưỡng và vấn đề hợp tác quân sự Nga-Triều trên cương vị cùng là thành viên Hội đồng bảo an trong năm 2024.