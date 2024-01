Hàn Quốc lập căn cứ để khen thưởng cho người khai báo thông tin gián điệp nước ngoài

Photo : YONHAP News

Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn quốc (NIS) ngày 3/1 cho biết dự thảo sửa đổi quy định về nghiệp vụ chống gián điệp đã được đăng công báo vào cuối năm ngoái. Dự thảo sửa đổi có nội dung về căn cứ khen thưởng đối với những người cung cấp, khai báo thông tin giúp ích cho nghiệp vụ chống gián điệp nước ngoài có ý định xâm hại đến an ninh và lợi ích quốc gia.Hiện tại, theo quy định về chi trả tiền thưởng cho người có công với an ninh quốc gia, những người có đóng góp lớn trong việc bắt giữ gián điệp Bắc Triều Tiên sẽ được nhận tối đa 2 tỷ won (1,52 triệu USD), chứ không có quy định về việc trao thưởng cho người khai báo giúp xác định, ngăn chặn gián điệp nước ngoài.Dự thảo sửa đổi đã bổ sung thêm điều khoản về việc Giám đốc NIS có thể trao tiền thưởng hoặc bằng khen cho những người cung cấp hoặc khai báo thông tin có ích cho công tác chống gián điệp. Cơ quan Tình báo quốc gia giải thích các hoạt động tình báo nước ngoài đang ngày càng trở nên kín đáo hơn, cần thiết phải có sự cung cấp, khai báo và hợp tác của người dân để nắm bắt và đối phó.Ngoài ra, dự thảo sửa đổi cũng mở rộng các thông tin cá nhân nhạy cảm mà cơ quan chống gián điệp có thể yêu cầu trong quá trình thực thi nhiệm vụ như thông tin gen di truyền, dữ liệu về tiền án, thông tin về nhận diện khuôn mặt; cũng như lập mới căn cứ để sử dụng hình ảnh do camera giám sát ghi lại.Dự thảo sửa đổi đã thêm Cục Sở hữu trí tuệ (KIPO) vào cơ quan thực thi nghiệp vụ chống gián điệp. Hiện tại chỉ có 6 cơ quan thực thi nghiệp vụ nay là Cơ quan Tình báo quốc gia, Bộ Tư pháp, Cơ quan Hải quan, Cơ quan Cảnh sát quốc gia, Cơ quan Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh chống gián điệp (DCC).Cơ quan Tình báo quốc gia cho biết dự thảo sửa đổi trên sẽ được đăng công báo, thu thập ý kiến của dư luận cho đến ngày 5/1.