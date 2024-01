Photo : YONHAP News

Một quan chức giấu tên trong Chính phủ Mỹ trong bài phỏng vấn với hãng tin Yonhap Hàn Quốc vào ngày 4/1 (giờ địa phương) cho biết theo thông tin mà Washington thu thập được, Bắc Triều Tiên đã cung cấp bệ phóng tên lửa đạn đạo và hàng chục tên lửa đạn đạo cho Nga.Quân đội Hàn Quốc và Mỹ hiện đang phỏng đoán tên lửa mà miền Bắc cung cấp cho Nga là tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23, còn được gọi là tên lửa Iskander phiên bản Bắc Triều Tiên. Được biết, Seoul và Washington đã chia sẻ thông tin về loại tên lửa mà Bình Nhưỡng cung cấp cho Matxcơva từ vài tháng trước.Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby gần đây cho biết Nga đã phóng một số tên lửa do Bắc Triều Tiên sản xuất hướng về phía Ukraine vào ngày 30/12 năm ngoái và ngày 2/1 vừa qua. Các tên lửa này có tầm bắn đạt 900 km. Điều này cho thấy thông qua Nga, miền Bắc đã thử nghiệm về tính năng và khả năng sát thương của tên lửa đạn đạo tầm ngắn, loại tên lửa có thể được sử dụng để nhắm vào Hàn Quốc.Trước đây, Bắc Triều Tiên liên tục thử nghiệm tên lửa đạn đạo, nhưng lần này, tên lửa được Nga trực tiếp sử dụng vào việc tấn công Ukraine là điều mang ý nghĩa lớn trong việc đẩy cao sức mạnh tên lửa của Bình Nhưỡng. Nước này sẽ có thể bổ sung, hoàn thiện những khuyết điểm, vấn đề kỹ thuật phát hiện trong quá trình triển khai thực chiến, để nâng cao độ chính xác và tính năng của tên lửa đạn đạo.Kết cục, quá trình thử nghiệm thực chiến này sẽ đẩy cao mối uy hiếp tên lửa miền Bắc đối với Hàn Quốc. Ngoài ra, nếu Nga hài lòng với tính năng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên, thì nước này sẽ tiếp tục giao dịch quân sự với miền Bắc, quảng cáo với toàn thế giới về tên lửa của Bình Nhưỡng. Các quốc gia hoặc tổ chức đối đầu với Mỹ sẽ có thể hướng sự quan tâm tới giao dịch vũ khí với Bắc Triều Tiên, điều bị cấm theo lệnh cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Giới chuyên gia cũng lo ngại Bắc Triều Tiên sẽ có thể cung cấp đạn pháo, tên lửa đạn đạo cho Nga để đổi lấy máy bay chiến đấu, tên lửa đất đối không, xe bọc thép, trang thiết bị, nguyên liệu sản xuất tên lửa đạn đạo hay các công nghệ tiên tiến khác từ Matxcơva.Trước thông tin trên, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 5/1 cũng chỉ ra rằng Nga, thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã bỏ phiếu tán thành nghị quyết trừng phạt với miền Bắc, nay lại tự vi phạm lệnh cấm vận. Giao dịch vũ khí giữa hai nước Nga-Triều là mối đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình và sự ổn định của không chỉ bán đảo Hàn Quốc mà còn của toàn thế giới. Seoul hối thúc mạnh mẽ hai nước dừng ngay các giao dịch này.Đồng thời, trên cương vị là thành viên không thường trực Hội đồng bảo an, Seoul sẽ phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế, trong đó có hai nước Mỹ-Nhật, để đối phó cứng rắn với vấn đề hợp tác quân sự Nga-Triều.