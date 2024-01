Đại sứ Mỹ lên án Matxcơva và Bình Nhưỡng vi phạm lệnh cấm vận của Hội đồng bảo an

Photo : YONHAP News

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas‑Greenfield ngày 4/1 (giờ địa phương) ra tuyên bố lên án cả Nga và Bắc Triều Tiên đã vi phạm toàn diện nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, có nội dung cấm tất cả các giao dịch vũ khí với miền Bắc.Đại sứ Thomas‑Greenfield cho biết vào ngày 30/12 năm ngoái, Nga đã phóng hơn một tên lửa đạn đạo do Bắc Triều Tiên sản xuất hướng về phía Ukraine. Sau đó vào ngày 2/1 vừa qua, Matxcơva phóng tiếp nhiều tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Đại sứ Mỹ nhận định Nga sẽ tiếp tục phóng thêm nhiều tên lửa khác của Bắc Triều Tiên, nhằm phá hủy hạ tầng dân sự của Ukraine, sát thương người dân thường.Bà Thomas‑Greenfield nhấn mạnh tuyệt đối không thể chấp nhận việc Nga, một nước thành viên thường trực của Hội đồng bảo an, lại không tuân thủ nghĩa vụ cấm giao dịch vũ khí với miền Bắc. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên cũng đã vi phạm lệnh cấm vận của Hội đồng bảo an khi cải thiện tính năng tên lửa đạn đạo thông qua các vụ phóng thử nghiệm.Đại sứ Mỹ cho biết sẽ đặt vấn đề Nga và Bắc Triều Tiên vi phạm cấm vận tại cuộc họp ngày 10/1 tới của Hội đồng bảo an liên quan tới tình hình Ukraine.Vào năm 2006, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ra nghị quyết cấm mọi giao dịch vũ khí hạng nặng thông thường, tên lửa đạn đạo với Bắc Triều Tiên. Sau đó, cơ quan này mở rộng phạm vi cấm giao dịch vũ khí sang cả các loại vũ khí cỡ nhỏ với miền Bắc.